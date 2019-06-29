EC Boxing’in galası ses getirecek

Dünyanın en büyük boks kulüpleri arasında yer alan ve üst üste üç kez Almanya’nın en iyi kulübü seçilen EC Boxing, Hamburg’da düzenleyeceği galada iki dünya şampiyonluk kemeri ortaya koyulurken, gala tüm dünyada naklen gösterilecek. Kulüp Başkanı Erol Ceylan, "Bu karşılaşmaları yakında Türkiye’de yapacağız ve dünyanın boks merkezlerinden birisi de ülkemiz olacak" dedi.

Dünyanın en başarılı boks kulüpleri arasına girmeyi başaran Türk boks kulübü EC Boxing, iki dünya şampiyonluğunu aynı gece gerçekleştirirken, dünya medyasının da ilgi odağı oldu. Konu hakkında bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Erol Ceylan, tüm dünya televizyonlarıyla anlaşmalar yaptıklarını belirterek, "Amerika, Avrupa, Afrika, Asya, Rusya, İskandinav ülkeleri ve dünyanın dört bir yanından televizyon kanalları galamızı beğenerek, yayınlamak istediklerini belirttiler. Kendileriyle tüm anlaşmalarımızı yaptık ve 6 Temmuz gecesi tüm boks dünyası galamıza kilitlenecek. Dünyanın en iyi ring spikerlerinden Jimmy Lennon Jr. ve en iyi katmenlerinden Stitch Jacob Duran’da galamızda görev alacak olan isimlerden bazıları. Beş bin kişilik salonumuzda biletler iki hafta öncesinden tükendi" ifadelerini kullandı.

"Tüm gücümüzle Türkiye’ye geliyoruz"

İstanbul’da da bir boksa galası gerçekleştireceklerini dile getiren Ceylan, "Bu boks galamız, 25 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da yapacağımız boks gecesinin bir ön göstergesi olacak. Tüm gücümüzle Türkiye’ye geliyoruz. Dev boks organizasyonlarına imza atacağız ve çok iddialı geliyoruz. Dünyanın en büyük boksörlerini ülkemize getirerek maçlar yaptıracağız. Türk seyircisinin TV’lerden izledikleri boks starlarını salona gelerek bizzat canlı izlemelerini sağlayacağız. Amerika ve Avrupa’da gerçekleştirilen dev boks galalarının yeni ayağı da İstanbul olacak. Aynı kalite ve güzellikte boks organizasyonlarını ülkemizde yapacağız. 25 Ekim’de İstanbul Volkswagen Arena’da düzenleyeceğimiz boks galası ile tüm dünyaya ülkemizin tanıtımını yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Bülent Başer, dünya şampiyonunu yetiştirdi

EC Boxing’in 7 boksörü ringe çıkarken bunlardan ikisi dünya şampiyonluk maçı için yumruk sallayacak. Igor Mikhalkin’in köşesinde ise Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer yer alacak. Sporcusunun çok iyi durumda olduğunu vurgulayan Başer, "Igor ile daha önce de dünya şampiyonlukları yaşadık. Geçtiğimiz yıl Amerika’da kaşının açılması nedeniyle şampiyonluk kemerini vermek zorunda kalmıştık. Şimdi ise bu kemeri yeniden kazanabilmek için ringde olacağız. IBO İnterim dünya şampiyonluk maçı için iki aydır kendisini çalıştırıyorum. Muhteşem bir performans sergiledi anlatımlarda. Bu gücü ringe yansıtabilirsek o gece altın kemeri belimize takan taraf biz olabiliriz" şeklinde konuştu.

Alyaz: "Üç kez üst üste en iyisi seçildik"

EC Boxing Basın Danışmanı Vedat Alyaz, kulübün üç kez üst üste Almanya’nın en iyisi seçildiğini vurgulayarak, "Alman Boks Federasyonu, iki kez Almanya’nın en iyi ve bir kez de Almanya’yı yurt dışında en iyi temsil eden kulüp olarak EC Boxing’i seçerken, Başkan Erol Ceylan’ı da üç kez Almanya’nın en iyi promotörü ödülüyle onurlandırdı. Tabii ki bu ödüller bizleri daha da ateşlerken, şildi de dünyanın en iyi kulüpleri arasında zirveye tırmanmak için bir motivasyon aracı oldu" diye konuştu.