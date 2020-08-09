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Ebubekir Sofuoğlu'ndan Mor Çatı'yı zora sokan soru: Bu kanlı sözleşme neyi düzeltti?

Sözde kadın hakları savunucusu Mor Çatı'nın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı paylaşıma cevap veren Ebubekir Sofuoğlu, ifsat sözleşmesine ilişkin attığı tweetle maddeler sıralayarak "Bu kanlı sözleşme neyi düzeltti?" sorusunu sordu.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 18:06:00 -
Ebubekir Sofuoğlu'ndan Mor Çatı'yı zora sokan soru: Bu kanlı sözleşme neyi düzeltti?

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, sözde kadın hakları savunucusu Mor Çatı'nın İstanbul Sözleşmesi'ne ait Twitter paylaşımına verdiği cevapla ifsat sözleşmesinin çözüm olmadığını adeta tokat gibi suratlarına çarptı.

Çözüm için getirildi, daha fazla sorun üretti

Türk aile yapısını dinamitleyen İstanbul Sözleşmesi'ni savunan Mor Çatı'nın paylaşımına Ebubekir Sofuoğlu'ndan cevap geldi. Kadına şiddeti azaltması adına Batı'dan getirilen ancak şiddet olaylarını, boşanmaları, çocuk hacizlerini artırmaktan başka bir işe yaramayan sözleşmeye ilişkin Mor Çatı'dan istatistiki veriler isteyen Sofuoğlu, 6284 sayılı kanunun kadınların haklarını güvence altına alan önemli kazanım olduğunu iddia sözde kadın hakları savunucusu kuruluşa "Neymiş şu kazanımlar?" sorusunu yöneltti.

"Bu kanlı sözleşme neyi düzeltti?"

Ardından "Bu sözleşme neyi azalttı?" sorusunu soran Sofuoğlu, "Kadına şiddeti mi, Kadın ölümlerini mi, Evden kovulmaları mı, Boşanmaları mı, Yalnız kadınları mı, Çocuk hacizlerini mi, Babasız çocukları mı, Bağımlı çocukları mı" ifadelerini kullanarak, sözde kadın hakları savunucusu Mor Çatı'ya, boşanma ve şiddeti artıran, Türk aile yapısını dinamitleyen ifsat sözleşmesinin çözüm olmadığını tokat gibi suratlarına çarpan "Bu kanlı sözleşme neyi düzeltti?" sorusunu sordu.

İşte Sofuoğlu'nun o paylaşımı:

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