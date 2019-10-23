Ebubekir Sifil'den 'gözaltı' açıklaması!

Dün, ilahiyatçı Ebubekir Sifil'in, Mustafa İslamoğlu'nun açtığı dava sonucu havaalanında gözaltına alındığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. MepaNews'in geçtiği haberde, Sifil'in avukatının, ünlü ilahiyatçının gözaltına alındığınıaçıkladığı belirtilmişti.

Ebubekir Sifil ve avukatı, konuya açıklık getirdi.

Dünkü açıklama

Sifil'in avukatı Burhanettin Çağrıcı, şu açıklamayı yapmıştı:

"Sayın Başkanım ve Bakanım.

Müşteki Mustafa İslamoğlu’nun müvekkilim Ebubekir Sifil hakkında vâkî şikayeti üzerine İstanbul 48.Asliye Ceza Mahkemesinde ikame olunan davanın 22/10/2019 tarihli celsesinde mahkeme hakimi ne vekili olarak bana ne de şüpheli olarak bizzat müvekkile yapılmış usulüne uygun bir tebligat bulunmadan, (duruşmayı celse programından tesadüfen görerek iştirak ettik); müvekkilimin bir konferans için şu an yurt dışında olduğunu ve gelecek celse hazır edeceğimi bildirmeme rağmen mahkeme hakimince ifadesinin alınması noktasında yakalama ara kararı verildi.

Dava konusunun hakaret olmasına,müvekkilimin Yalova Üniversitesinde doçent (öğretim görevlisi) olmasına, kendisine çıkartılan tebliğat bilâikmal dönmesine, uyapa ekli vekili olarak bana çıkartılmış bir tebligat bulunmamasına rağmen mahkeme hakimi SMS atılmış diyerek bir hukuk katline imza atmıştır. Ünüversitede öğretim görevlisi olan müvekkilimin şu an havaalanında göz altına alınma ihtimali oluşmuştur.

Takdirlerinize arz ediyor, hukuku bu hale getiren yargı mensuplarından utandığımı beyan ediyorum."

"Yanlış anlaşıldı"

Çağrıcı, gözaltına dair açıklamanın yanlış anlaşıldığını ifade ederek şunları yazdı:

"Ebubekir Sifil Hoca hakkında çıkartılan yakalama kararıyla ilgili paylaşımımın bazı kardeşlerimizce yanlış anlaşıldığını görüyorum.Hocamızın gözaltına alınması gibi bir durum henüz söz konusu değildir. Sadece yanlış bir şekilde bu yönde ara karar oluşturulmuştur. Kendisi yurt dışından yarın dönecek ve ifade vererek bu yakalama kararı kaldırtılacaktır. Tenkidimiz dosyadaki şartlarda bu şekilde bir yakalama kararı verilmesinin mağduriyete sebep olabilecek niteliklikte olduğunun hakim tarafından göz ardı edilmesinedir."

Ebubekir hocadan açıklama

Konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Ebubekir Sifil hoca da şu ifadeleri kullandı:

"KAMUOYUNA:

Bazı mecralarda -Mustafa İslamoğlu’nun aleyhime açtığı davayla bağlantılı olarak- gözaltına alındığım haberi paylaşılmış. Yurt dışında olduğum için bu paylaşımlardan az önce haberdar olabildim.

Mezkûr haber asılsızdır. Gözaltına alınmam söz konusu değildir."

MepaNews kaynaklı haber şu şekildeydi:

Mustafa İslamoğlu'nun dava açtığı Ebubekir Sifil hoca gözaltına alındı!