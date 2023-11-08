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Gündem Ebu Ubeyde'den siyonist İsrail'e sert tepki!
Gündem

Ebu Ubeyde'den siyonist İsrail'e sert tepki!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 21:37:00 - 2023-11-08 22:12:18
Ebu Ubeyde'den siyonist İsrail'e sert tepki!

Ümmetin izzetini koruyan Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yeni bir açıklamada bulundu.

Küffara karşı cihad ederek ümmetin izzetini koruyan Kassam Tugayları'ndan yeni bir açıklama geldi.

Gazze'deki son durumu aktaran Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "İşgalcilerin 136 askeri zırhlısını imha ettik ve büyük kayıplara neden olduk." dedi.

"Seçkin güçlerimiz düşmana pusular kuruyor ve türlü manevralarla onları avlıyor." ifadesini kullanan Ebu Ubeyde, İsrail askerlerinin korkaklığını şöyle anlattı:

İşgal ordusu mücahitlerimizle temastan kaçınıyor. Tek bildikleri sivil halkımıza saldırmak.

"Mücahitlerimizin cesareti tüm Müslümanların gurur kaynağıdır. Bundan emin olabilirsiniz." değerlendirmesi yapan Ebu Ubeyde, Müslümanlardan dua istedi:
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Tüm Müslümanlardan, Amerikan-Siyonist düşmanı mağlup etmeye yeminli mücahitlere dua etmelerini istiyoruz.

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