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Gündem Ebu Ubeyde'den flaş açıklama! 'İsrail dünyayı buna ikna etmeye çalışıyor'
Gündem

Ebu Ubeyde'den flaş açıklama! 'İsrail dünyayı buna ikna etmeye çalışıyor'

Yeniakit Publisher
2024-04-23 18:59:00 -
Ebu Ubeyde'den flaş açıklama! 'İsrail dünyayı buna ikna etmeye çalışıyor'

İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'de sivillere bomba yağdırırken sahada Hamas'ın hezimetine uğrayan İsrail'in bataklığın içinde olduğunu belirterek, "Utanç ve yenilgiden başka bir şey elde edemeyecek” dedi.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 200 gündür devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, açıklamalarda bulundu. Ubeyde, Gazze Şeridi’nde 200 gündür devam eden savaşta "düşmanın ölüm ve yıkımdan başka bir şey elde edemediğini" belirterek, İsrail'in "hala toparlanmaya ve imajını düzeltmeye çalıştığını" söyledi.

Ubeyde, "Düşman bir bataklığın içinde, Gazze'nin kumlarına saplanmış durumda. Utanç ve yenilgiden başka bir şey elde edemeyecek. 200 gün geçti ve Gazze'deki direnişimiz Filistin dağları kadar sağlam" dedi.

İsrail’in saldırıları devam ettiği sürece direnişe ve saldırılara devam edeceklerini vurgulayan Ubeyde, “İşgal güçleri dünyayı tüm direniş gruplarını ortadan kaldırdıklarına ikna etmeye çalışıyor ve bu büyük bir yalan” dedi.

"Zaman kazanmaya çalışıyorlar"

Hamas'ın İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi, kuşatmanın kaldırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesine yönelik taleplerinden vazgeçmeyeceğini aktaran Ubeyde, "Düşman müzakerelerde verdiği sözleri tutmamaya çalışıyor ve zaman kazanmaya çalışıyor" dedi.

Ubeyde, ayrıca esirlerle ilgili olarak ise "zamanın kısa ve fırsatların az olduğu" uyarısında bulundu.
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