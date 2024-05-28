Ebu Ubeyde Müslümanlara seslendi: Bundan da mı acizsiniz?

Mücahid Ubeyde, İslam ülkeleri için tokat gibi ifadeler kullandı.

Mücahid Ubeyde, şunları söyledi:

"Ordularınızı ve tanklarınızı, ordularınızı harekete geçirmenizi beklemiyoruz. İşgali biz süpüreceğiz. Savaşın tüm aşamalarını biz üstleniyoruz. Dinimizin ve toprağımızın onuru için savaşıyoruz. Sadece şunu soruyoruz: Sınır kapısında bekletilen yardımları hareket ettiremeyecek kadar mı acizsiniz?"