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Gündem Ebu Ubeyde Müslümanlara seslendi: Bundan da mı acizsiniz?
Gündem

Ebu Ubeyde Müslümanlara seslendi: Bundan da mı acizsiniz?

Yeniakit Publisher
2024-05-28 19:43:00 - 2024-05-28 21:19:57

Kassam Tugayları sözcüsü mücahid Ebu Ubeyde, İsrail'e meydan okuduğu yeni açıklamasında Müslümanlara da seslendi.

Mücahid Ubeyde, İslam ülkeleri için tokat gibi ifadeler kullandı.

Mücahid Ubeyde, şunları söyledi:

"Ordularınızı ve tanklarınızı, ordularınızı harekete geçirmenizi beklemiyoruz. İşgali biz süpüreceğiz. Savaşın tüm aşamalarını biz üstleniyoruz. Dinimizin ve toprağımızın onuru için savaşıyoruz. Sadece şunu soruyoruz: Sınır kapısında bekletilen yardımları hareket ettiremeyecek kadar mı acizsiniz?"

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Yorumlar

şeriat İSLAMDIR

Mücahit kardeşim akşama kadar kınıyorlar itadal telkin ediyorlar daha ne yapsınlar keyiflerini bozup sokaklara çıkıp protesto edip siyonist itlerin radarına girip geleceklerinimi karartsınlar

ASABI

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