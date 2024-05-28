Ebu Ubeyde Müslümanlara seslendi: Bundan da mı acizsiniz?
Kassam Tugayları sözcüsü mücahid Ebu Ubeyde, İsrail'e meydan okuduğu yeni açıklamasında Müslümanlara da seslendi.
Mücahid Ubeyde, İslam ülkeleri için tokat gibi ifadeler kullandı.
Mücahid Ubeyde, şunları söyledi:
"Ordularınızı ve tanklarınızı, ordularınızı harekete geçirmenizi beklemiyoruz. İşgali biz süpüreceğiz. Savaşın tüm aşamalarını biz üstleniyoruz. Dinimizin ve toprağımızın onuru için savaşıyoruz. Sadece şunu soruyoruz: Sınır kapısında bekletilen yardımları hareket ettiremeyecek kadar mı acizsiniz?"