Ebu Ubeyde duyurdu! Hamas'tan İsrail'i zora sokacak açıklama

Mücahid Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Netenyahu'nun İsrailli esirleri öldürmeye devam ettiğini duyurdu.

Ebu Ubeyde, "Son haftalarda yapılan incelemelerden sonra, siyonist bombardımanı sonucunda Gazze Şeridi'nde bazı savaşçılarımızın şehit olduğunu ve 7 (İsrailli) düşman esirinin öldürüldüğünü tespit ettik." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar ölen esirlerin sayısının 70'i geçtiğini belirten Ebu Ubeyde, "En başından beri esirleri korumaya çalıştık ama düşman, esirler meselesinden kurtulmak için esirleri kasten öldürüyor." ifadelerini kullandı.

Mücahid Ebu Ubeyde, öldürülen 3 esirin adını "Chaim Peri, Yoram Metzger ve Amiram Cooper" şeklinde açıklarken, diğer 4 esirin adının da daha sonra açıklanacağını söyledi.