  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Turkcell'den Elon Musk'ı bile şaşırtacak tarihi hamle! Dünya devi ile anlaşıldı

Trump hapı yuttu: Kritik dolandırıcılık davası için çanta dolusu para: 100 milyon dolar teminat ödemeye hazır

4 adet TOLUN, 4 farklı hedef! Bakan şaşıp kalacak: Savaş uçakları, TİHA ve SİHA’larla Türkiye hamleyi yaptı

Poşetteki 250 bin dolar gizemini koruyor! Aday borsası deşifre oldu, CHP’liler dilini yuttu

Aracı olanlar dikkat: 2. el otomobilin satışı ile ilgili tuhaf gelişme! Dünyadan araç krizi

TOGG'un satılacağı ilk ülke belli oldu! 'Buraya da gelsin, hemen alırız' diyorlardı

Bakan açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor!

Myanmar’daki durum küresel siyasetin ilgi odağından uzaklaştı: Müslümanlara her coğrafyada zulüm sürüyor… Binlerce sivili katlettiler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat! Tarihimizde ilk defa 1 trilyon doları aşan milli gelire sahibiz! Yatırımlar vurgusu

CHP'li başkandan Ekrem İmamoğlu'na tepki, Murat Kurum'a teşekkür!
Gündem Ebu Ubeyde duyurdu! Hamas'tan İsrail'i zora sokacak açıklama
Gündem

Ebu Ubeyde duyurdu! Hamas'tan İsrail'i zora sokacak açıklama

Yeniakit Publisher
2024-03-01 21:58:00 - 2024-03-01 22:02:39
Ebu Ubeyde duyurdu! Hamas'tan İsrail'i zora sokacak açıklama

Kassam Tugayları Sözcüsü mücahid Ebu Ubeyde, katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 İsrailli esirin öldüğünü açıkladı.

Mücahid Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Netenyahu'nun İsrailli esirleri öldürmeye devam ettiğini duyurdu.

Ebu Ubeyde, "Son haftalarda yapılan incelemelerden sonra, siyonist bombardımanı sonucunda Gazze Şeridi'nde bazı savaşçılarımızın şehit olduğunu ve 7 (İsrailli) düşman esirinin öldürüldüğünü tespit ettik." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar ölen esirlerin sayısının 70'i geçtiğini belirten Ebu Ubeyde, "En başından beri esirleri korumaya çalıştık ama düşman, esirler meselesinden kurtulmak için esirleri kasten öldürüyor." ifadelerini kullandı.

Mücahid Ebu Ubeyde, öldürülen 3 esirin adını "Chaim Peri, Yoram Metzger ve Amiram Cooper" şeklinde açıklarken, diğer 4 esirin adının da daha sonra açıklanacağını söyledi.

Dr. Zahir Elbek'ten İslam coğrafyasına Gazze çağrısı: Bu katliama alışmayalım!
Dr. Zahir Elbek'ten İslam coğrafyasına Gazze çağrısı: Bu katliama alışmayalım!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dr. Zahir Elbek'ten İslam coğrafyasına Gazze çağrısı: Bu katliama alışmayalım!

İsrailli Bakan, insani yardım için bekleyen Gazzelileri katleden askerleri 'kahraman' ilan etti
İsrailli Bakan, insani yardım için bekleyen Gazzelileri katleden askerleri 'kahraman' ilan etti

Dünya

İsrailli Bakan, insani yardım için bekleyen Gazzelileri katleden askerleri 'kahraman' ilan etti

Cuma namazının ardından Türkiye'de eller Gazze için semaya kalktı!
Cuma namazının ardından Türkiye'de eller Gazze için semaya kalktı!

Gündem

Cuma namazının ardından Türkiye'de eller Gazze için semaya kalktı!

Belçika Gazze'ye havadan yardım bırakacak!
Belçika Gazze'ye havadan yardım bırakacak!

Gündem

Belçika Gazze'ye havadan yardım bırakacak!

Ürdün'den Gazze'ye bir havadan yardım daha!
Ürdün'den Gazze'ye bir havadan yardım daha!

Dünya

Ürdün'den Gazze'ye bir havadan yardım daha!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23