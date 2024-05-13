Ebu Ubeyde: Bombardıman sebebiyle İsrailli esirlerle irtibatımız kesildi!
Kassam Tugayları Sözcüsü mücahid Ebu Ubeyde, İsrailli esirleri koruyan Kassam'lı direnişçilerle irtibatlarının kesildiğini açıkladı.
Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle İsrailli esirler ile irtibatın kesildiğini belirtti.
Ubeyde, “Son on gün içinde gerçekleşen acımasız siyonist bombardıman sonucunda aralarında Hersh Goldberg-Polin adlı esirin de bulunduğu 4 siyonist esiri koruyan bir grup direnişçimizle irtibatımız kesildi” ifadelerini kullandı.
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