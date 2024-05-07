Ebu Ubeyde açıkladı! İsrailli 70 yaşındaki esir öldü
Mücahid Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında yaralanan 70 yaşındaki bir esirin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hamas'ın kabul ettiği ateşkes anlaşmasına ilişkin henüz adım atmayan İsrail'in bir esiri Gazze'de öldü.
Açıklama Kassam Tugayları Sözcüsü mücahid Ebu Ubeyde'den geldi.
Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada İsrail’in 1 ay önce Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında yaralanan İsrailli esir 70 yaşındaki Judy Feinstein’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ubeyde, aynı saldırıda bir başka esirin de ciddi şekilde yaralandığını ifade etti.
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