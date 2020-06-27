"Ebu Hanzala" hakkında karar verildi
Kamuoyunda "Ebu Hanzala" diye bilinen DEAŞ'ın sözde üst düzey isimlerinden Halis Bayuncuk'un tutukluluğuna devam kararı verildi.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Halis Bayuncuk ve avukatı hazır bulundu.
Savunma yapan Bayuncuk, eski savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.
Mepanews'teki habere göre mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Sakarya'da devam eden duruşmada Bayancuk, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada ev hapsi şeklindeki adli kontrolle tahliye edilmiş, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine kararı değerlendiren 3. Ağır Ceza Mahkemesince ise cezaevinden çıkmadan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapılan oturumda yeniden tutuklanmıştı.