Ebru sanatçısı Şimşek’ten kalfasına anlamlı hediye

Manyaslı Ebru sanatçısı Osman Şimşek, ebru sanatını sevdirip, öğrettiği öğrencisi Elif Serim’e kitaplarını ve ebru tarağını hediye etti.

Kendi geliştirdiği Şimşek ebrusuyla adından söz ettiren Osman Şimşek, bir çok yerde ebru alanında sergiler açmıştı. Şimşek, ortaokul öğrenciliği döneminde ebru sanatına merak saran Elif Serim’e daha önce sözünü verdiği ebru sanatıyla ilgili eserleri ve mühendis-ebru sanatçısı Selahattin Durmaz’ın tüm dünyada kabul gören süper ebru tarağını armağan etti.

Elif Serim, küçük yaşta severek başladığı ebru sanatının kendisine yüksek lisans yolunu açtığını açıkladı. Serim “İlk ebru sergimi Balıkesir’de 17 yaşında açtım ve Osman Şimşek hocamla birlikte birçok karma sergiye de katıldım. Ebru sanatında ki meşguliyetim bana İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İslam Tarihi ve Sanatları) alanında yüksek lisans yapmaya yönlendirdi” dedi.

Halen görev yaptığı Karasu Gazi Ortaokulunda bulunan resim atölyesinde okul müdürü Selçuk Çetin’in de katkılarıyla öğrencilerine ebru sanatını öğretmeye ve sevdirmeye çalıştığını söyledi. Elif Serim Osman Şimşek’e kitap ve ebru tarağı armağanları için de teşekkür etti.