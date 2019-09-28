Ebru Şallı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini nikahına davet eden Ebru Şallı'ya tebrik mektubu yolladı. Şallı, telgrafın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak Erdoğan'a teşekkür etti.

Sunucu Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile Çırağan Sarayı'nda evlendi. 50 kişinin katıldığı düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da davetliydi. Erdoğan mektup gönderdi Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un düğününe katılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü çifte tebrik mektubu göndererek evliliklerini kutladı. Şallı'dan teşekkür mesajı Ebru Şallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu değerli tebrik telgrafı için teşekkür ederiz" notuyla minnettarlığını dile getirdi. İşte o paylaşım:

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