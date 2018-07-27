'Ebru Özkan- Brunson takası'na yalanlama!

Bugün ABD Medyası tarafından ilginç bir iddia ortaya atılmış ve terör devleti İsrail’in tutukladığı Ebru Özkan’ın Trump’ın ricası üzerine serbest bırakıldığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili bir Türk yetkiliden açıklama geldi.

Türk yetkili: 'İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır'

Amerikan Washington Post gazetesinde, Ankara ile Washington arasındaki Rahip Brunson krizinin perde arkasına ilişkin bir makale yayımlandı.

Makalede, Erdoğan ve Trump'ın, NATO Zirvesi'ndeki görüşmede Brunson'a karşılık İsrail'de yargılanan Ebru Özkan'ın serbest bırakılması konusunda anlaştığı iddia edildi.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Anadolu Ajansı'na konuşan bir Türk yetkili iddiaları yalanladı. Yetkili, "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" dedi.