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Dünya Ebru Meksika'da tanıtıldı
Dünya

Ebru Meksika'da tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-14 07:02:00 -
Ebru Meksika'da tanıtıldı

Meksika'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde ebru tanıtımı gerçekleştirildi.

YEE, başkent Meksiko'da düzenlenen Ebru Sanatı Atölye Çalışması ile kültür-sanat faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Geleneksel Türk sanatlarından ebru, Meksikalı sanatseverlerden büyük beğeni alırken, etkinliğe katılan misafirler, böyle bir sanatın varlığına ilk kez tanıklık ettiklerini belirtti.

Katılımcılar, ebru sanatçısı Sofia Chavez’in gösterdiği teknikleri deneyerek kendi ebru kurslarının Meksika'da açılması için talepte bulunacaklarını bildirdi.

Ebru Sanatçısı olan ve kendisini Türk kültür elçisi olarak gören Sofia Chavez, İstanbul’da 4 yıl farklı sanatçılardan ebru, hat, kaligrafi, tezhip ve cilt eğitimi aldı.

Dolmabahçe Sarayı Cilt Restorasyon Atölyesine girmeye hak kazanan Chavez, burada yıllarca çalıştıktan sonra kendisini daha da geliştirdi.
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Uzun süre sonra döndüğü ülkesi Meksika'da, öğrendiği Türk sanatlarını kendi vatandaşlarına YEE çatısı altında öğreten Chavez, bu sanatı icra etmekten son derece mutlu olduğunu söyledi.

Ülkede 2022'den bu yana faaliyet gösteren YEE, kuruluşundan bu yana düzenlediği çeşitli etkinliklerle Meksikalıların dikkatini çekiyor.

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