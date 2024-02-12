  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya bizi kıskanmasın da ne yapsın! 6 bin dolara işçi bulunamıyor

Atılacak adımları açıkladı! Mehmet Şimşek’ten kira müjdesi

"Türkiye'ye kardeş" diyen o ülkede "BAYKAR'ı ne zaman vuracağız" diye tartışılmaya başlandı! Büyük alçaklık

Yurda dönen ilk Türk astronottan ilk mesajlar

Yargıda büyük tehlike! FETÖ'den ihraç edilen yüzlerce isim göreve döndü

Özür diletene kadar dövdüler! İYİ Partili başkana ‘Mansur Yavaş’ dayağı

Türk İHA'larına uzay kalkanı! 33 ülkede artık bu ihtimal ortadan kalktı

Saldırı sonrası Hamas’tan flaş açıklama! İsrail'in Refah'ta gerçekleştirdiği katliam soykırım savaşının devamıdır

Gazze’deki patlama Mısır’dan duyuldu! 100 kişi öldü

Türkiye'deki işsizlik oranları belli oldu
Aktüel Ebru Güneş’in vurulma anı ortaya çıktı!
Aktüel

Ebru Güneş’in vurulma anı ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-02-12 17:31:00 -

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Ebru Güneş’in vurulma anı kameraya yansıdı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernekte gerçekleştirdiği ’Mardinliler Buluşması programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimi kadın ağır yaralanmıştı.

Ebru Güneş’in vurulduğu anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde sokakta yürüyen Ebru Güneş, silahlı saldırının yaşanmasıyla başından aldığı mermi ile yaralanarak yere düşüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23