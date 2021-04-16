Ebru Gündeş'ten FBI'nın kucağındaki Reza Zarrab'a boşanma davası

Ebru Gündeş, “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab’a Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Eşinin başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne süren Gündeş’in mahkemeden ‘gizlilik’ talep ederek açtığı boşanma davasının ayrıntılarına ulaşıldı.

8 ay hiç konuşmadılar

Ayrılık dedikodularının çıktığı bu süreçte aslında neler yaşandığı, Ebru Gündeş’in Bodrum Aile Mahkemesi’nde açtığı ve Hürriyet’in ulaştığı boşanma davası dilekçesiyle ortaya çıktı. ABD’de süren dava ve soruşturma, çift arasında gerginliğe yol açmıştı. Aralarındaki ilk kavga 2016 Haziran’ında patlak verdi. 8 ay boyunca hiç iletişim kurmadılar. Hatta Gündeş’in iddiasına göre Zarrab, çocukları Alara’yı bir kez bile aramadı. Sürecin sonunda barışsalar da telefonda sık sık tartışmaya devam ettiler.

Telefonda kavga ettiler

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki en şiddetli tartışma ise Aralık 2020’de yine bir telefon görüşmesi sırasında patlak verdi. Reza Zarrab eşinin ve kızının ABD’ye gelmesini istiyordu. Kızı Alara’yı özlemişti. Ancak Gündeş, Zarrab’ın bu teklifini pandemi sebebiyle geri çevirdi. Zarrab’ın buna karşılığı ise Gündeş’in iddiasına göre şu sözlerle oldu: “Sen beni ilgilendirmiyorsun, seninle işim kalmadı. Çocuğumu buraya getireceksin. Ben zaten seninle boşanacağım, bu iş böyle devam etmez. Evimden de hayatımdan da defol git.”

Aynı evde, farklı odada

2021 Şubat ayında Ebru Gündeş, kızıyla Reza Zarrab’ın yanına gitti. Ünlü şarkıcı kızını babasının evine bıraktı, kendisi ise bir otelde kaldı. 3 günlük otel konaklamasının ardından kızının ısrarı üzerine Zarrab’ın evine gitti. Gündeş, dilekçede eşiyle aynı evde, fakat ayrı odada kaldığını vurguladı.

Dava için bodrum’u seçti

Boşanma kararı alan Ebru Gündeş, dava açmak için Bodrum Aile Mahkemesi’ni tercih etti. Dava dilekçesindeki ayrıntıya göre Gündeş, Bodrum-Bitez’de yaşıyordu. Adres olarak burayı göstermişti. Reza Zarrab’ın adresi ise Beykoz-Kanlıca’yı gösterilmişti. Bodrum Aile Mahkemesi, 12 Nisan’da verdiği kararda tarafların 2 hafta içinde dosyaya ilişkin savunma ve itirazlarını iletmesini istedi. Mahkeme ayrıca çiftin çocuklarının velayeti, psikolojik durumu ve tarafların boşanma nedenleri hakkında sosyal inceleme raporu alınmasına hükmetti.

İhanet iddiası dilekçede

Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.

Kızının velayetini istiyor

Ebru Gündeş, dava dilekçesinde evlilik birliğinin onarılamaz bir şekilde temelinden sarsıldığına vurgu yaparak boşanmak istediğini dile getirdi.Günde, kızı Alara’nın velayetini de talep etti.