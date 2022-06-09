Ebrar Karakurt'un rezilliğine göz yuman Voleybol Federasyonu'na tepki yağdı!

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Eşcinsel bir sapkın olduğunu beyan edip, kadınlara ilgi duyduğunu açıklayan Ebrar Karakurt'un rezilliklerine göz yuman Türkiye Voleybol Federasyonu, kadınlardan etkilenen bir kadının takım arkadaşları ile aynı soyunma odasına girmesine, aynı ortamı paylaşmasına müsaade etti.

Daha önce İmge ve İrem Tuncer adlı kadınlarla sapkın ilişkiler yaşayan Karakurt'un milli takımdaki skandalı da patlak verdi.

Rezil yaşamını kamuoyunun gözünün içine sokan, sapkınlık destekçisi medyanın propagandasını yürüttüğü Ebrar Karakurt, önlem alınmaması sonucunda takım arkadaşı Beliz Başkır ile de sapkın bir yakınlaşma yaşadı.

Başkır, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ebrar Karkut ile çekindiği fotoğrafa, "İyi ki sen" mesajını yazdı.

Karakurt da "Aşık oluyorum" cevabını verdi.

Kamuoyu soruyor

Şimdi kamuoyu Türkiye Voleybol Federasyonu'na şunu soruyor:

Kadınlardan etkilendiğini açıkça beyan eden Ebrar Karakurt'u, sapkın yaşamı sebebi ile karşı cinsi sayılabilecek kadınlarla daha ne kadar aynı soyunma odasına sokacaksınız?