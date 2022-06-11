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Gündem Ebrar Karakurt 'un rezil ilişkisine malum medyadan destek! Sapkınlık ilmek ilmek işlenirken Akit hedefe konuyor
Gündem

Ebrar Karakurt 'un rezil ilişkisine malum medyadan destek! Sapkınlık ilmek ilmek işlenirken Akit hedefe konuyor

Voleybolcu Ebrar Karakurt'un, takım arkadaşı Beliz Başkır ile yaşadığı sapkın ilişki malum medyada geniş yer bulurken, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun sessizliği sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 01:21:00 - 2022-06-11 01:25:20
Ebrar Karakurt 'un rezil ilişkisine malum medyadan destek! Sapkınlık ilmek ilmek işlenirken Akit hedefe konuyor

 Yeniakit.com.tr 

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt'un sapkın ilişkilerini normalleştirmeye çalışan malum medya, akılalmaz haberlere imza atıyor.

Gayr-i ahlaki yaşam tarzı sebebi ile milli takımımızda yer alması kamuoyunun tepkisine yol açan Ebrar Karakurt, etkilendiğini itiraf ettiği hemcinsi takım arkadaşları ile soyunma odası gibi aynı ortamları paylaşmayı sürdürüyor.

Voleybol Federasyonu'nun sessiz kaldığı rezalet sonunda patlak verdi. Ebrar Karakurt takım arkadaşı Beliz Başkır ile sapkın bir ilişki yaşamaya başladı.

Karakurt'un ilişkisi yeniakit.com.tr'de haberleştirilirken, toplum-ahlak yapısının düzeni için bazı uyarılarda bulunuldu.

Karakurt'un sapkın yaşamını meşrulaştırmaya çalışan malum medya ise Yeni Akit'i hedef aldı.

Kamuoyu yaşanan rezalet karşısında Türkiye Voleybol Federasyonu'na şu soruyu yöneltiyor:

Kadınlardan etkilendiğini açıkça beyan eden Ebrar Karakurt'u, sapkın yaşamı sebebi ile karşı cinsi sayılabilecek kadınlarla daha ne kadar aynı soyunma odasına sokacaksınız?

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