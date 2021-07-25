Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Kaydettiği 18 sayıyla maça damga vuran Ebrar Karakurt: "Bu kadar kolay geçmesini beklemiyorduk, son olimpiyat şampiyonu onlar. Top sahamızda yere düşmedi neredeyse. Çok mutluyuz." açıklamasında bulundu. Peki Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt nereli? Ebrar Karakurt kaç yaşında? Ebrar Karakurt takımı?

Ebrar Karakurt kimdir?

17 Ocak 2000 tarihinde istanbulda doğan Ebrar Karakurt, baba tarafından aslen Balıkesirlidir. İsmail Karakurt'un kızı olan Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlamıştır.

VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı bulmuştur.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi olmuştur.

1.94 cm boyundan olan Karakurt, 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselmiştir. Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ile Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşamıştır.

Ebrar Karakurt takımı?

Ebrar Karakurt, 2019 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Türk Hava Yolları oyuncusudur.