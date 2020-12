Ebeveynlerin katılımıyla dijital dünyaya 'Aile Saati' molası

KoçSistem tarafından hayata geçirilen, bilinçli teknoloji kullanımına dikkat çekmeyi ve aile içerisinde ebeveyn çocuk iletişimine katkı sağlamayı amaçlayan "Aile Saati" projesinin yeni proje ortağı Yapı Kredi Yayınları oldu - Projeye kapsamında "Her Güne Bir Oyun" ve "Her Güne Bir Masal" eserlerinin özel baskısı eğitime katılan ebeveynlerle paylaşılacak - Ortaklıkla ilgili detayların paylaşıldığı toplantıda konuşan yazar Ahmet Ümit: - "Karşımızda sosyal medya dediğimiz, internet dediğimiz, çocuklara çok renkli seçenekler sunan, ne yazık ki her zaman çok yararlı olmayan bir dünya var. Bu dünyanın karşısında daha samimi, daha sıcak, çocuklarımızı edilgen bireylere değil etkin insanlara dönüştürecek etkinlikler lazım. Teknolojiyle masallar arasında, evrensel anlatılar arasında bağ kurmamız gerekiyor"