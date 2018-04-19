Ebeveynler farkında olmadan çocuğunu yalana alıştırmamalı

“Dört şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde bunlardan bir şey bulunursa (onu bırakıncaya kadar) kendisinde nifaktan bir haslet var demektir: Konuştu mu yalan söyler, söz verirse sözünde durmaz, vaat ederse vaadinden döner, bir dava ve duruşma esnasında haktan ayrılır.” (Buhari, İman, 24)

"ANNEM EVDE YOK DE!"

Kapı çalınca, "annem evde yok de!" diye tembihlenen çocuklar yalana direkt olarak alet edilmekte. Ancak ebeveynler bilmeden de çocuğunu yalana meyl ettirmekten sakınmalı.

Anne babanın çocuğuna verdiği sözünde durmaması, çocukta sözünde durmanın yanlış bir davranış olmadığı düşüncesini ortaya çıkarır. Bu konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse;

Abdullah b. Amr (Radıyallahu anh) anlatıyor: Hazreti Peygamberin evimizde bulunduğu bir gün, annem beni yanına çağırırken: “Yavrum gel sana bir şey vereceğim” dedi. Hazreti Peygamber: “Çocuğa ne vermek istedin” diye sordu. Annem: “Hurma vermek istedim” deyince Hazreti Peygamber: “Eğer bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılırdı.” diye ikaz etti. (Ebu Davud, Edep, 88)

Bu hadis bize, aslında sözümüze riayet etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Çocuğumuzu yanımıza çağırmak ve ona hurma vermek için dahi yalanın uygun görülmediğini ifade ediyor.

Anne-babanın esas görevlerinden biri de çocuğunu “el-Emin” olarak yetiştirmek kendine ve topluma faydalı işler yapmasını sağlayabilmektir.

ALLAH KATINDA SIDDIK OLMANIN YOLU

Abdullah İbni Mes’ûd radıyallâhu anh”den rivâyet edildiğine göre Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

– “Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkmaya (fucûr) sürükler. Fucûr da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır“.