  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın sahiplerini heyecanlandıran uyarı: Sadece 24 saat kaldı! “Pazartesi yaşanacaklara hazır olun” diyerek duyurdu! Resmen şok etti

Türkiye yaptı dünya izledi! 20 yılda çığır açıldı: Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı

10 bin liraya tapu sahibi olabilirsiniz! Bu iller için düğmeye basıldı! Kaçırılmayacak fırsat

Düğmeye basıldı: Bu hesaplar tarihe karışacak! Hemen kontrol edin, sadece ve sadece 5 gün kaldı

Amerikalıların düşürdüğü Türk SİHA'sı ile ilgili şok bilgi! Meğer…

Babacan’a çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu! Bunu duyunca, oturup ağlayacak

Hep mağdur hep mağdur! Ahmet Hakan şok etti! Bu işin içinden nasıl sıyrıldı, akıl alır gibi değil

Netanyahu'nun evini bastılar! İsrailliler cinnetin eşiğinde

Askeri kışlaya saldırı yapıldı! Sokağa çıkma yasağı ilan ettiler

CHP’li belediyeler ‘deprem turisti’
Sağlık Ebeveynler dikkat! Görme kaybına yol açıyor
Sağlık

Ebeveynler dikkat! Görme kaybına yol açıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-26 20:57:00 -
Ebeveynler dikkat! Görme kaybına yol açıyor

Uzman isim anne ve babaları çocuklarda yaşanabilecek görme kayıplarına karşı uyardı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Acar, “Toplumumuzda 2 bin kişiden 1’inde görülen Keratokonus hastalığı, korneanın sağlıklı bombeliğini kaybetmesi ve dikleşmesidir. En önemli belirtisi ise, çocuk yaşta göz ovalama, göz kaşıma ve yüz üstü yatarak göz dokusuna basınç uygulamadır. Bu belirtiler görülüp de ihmal edilirse, hastada gelecekte ciddi görme kayıpları oluşabilir. Bu yüzden çocuklarda bu şikâyetler görülürse, acil olarak göz hekimine başvurulmalıdır” dedi.

Liv Hospital Ankara Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Acar, korneanın net görmek için biricik ve en önemli göz yapılarının başında geldiğini söyledi. Prof. Dr. Acar, korneadaki en küçük hasarın öncelikle çok ciddi ağrıya ve görme problemlerine yol açabildiğine dikkat çekerek, “Kornea vücudumuzdaki en yoğun sinir hücrelerinin ve ağlarının olduğu dış dünyaya açık bir yapıdır. Bu durum en ufak bir uyarandan dahi etkilenmesine sebep olabilir. Kornea dokusu 5 ayrı tabakadan oluşmakta ve bu eşsiz 5 tabaka birbiriyle organize bir şekilde dokunun saydam ve sağlıklı kalmasını sağlamaktadır. Bu tabakaların her birinin etkilendiği değişik hastalıkları mevcuttur” diye konuştu.

Keratokonus günümüzde 2 bin kişiden 1’inde görülüyor

Günümüzde en sık görülen kornea hastalıklarının başında Keratokonus’un geldiğini ifade eden Prof. Dr. Acar, şunları söyledi:

“Keratokonus hastalığı korneanın sağlıklı bombeliğini kaybetmesi ve dikleşmesi, bir diğer ifadeyle konikleşmesidir. Bu hastalık toplumumuzda 2 bin kişiden 1’inde görülür. Bu durum çok ciddi görme kayıplarına yol açar. Bu hastalığın en büyük risk faktörleri, çocuk yaşta göz ovalama, göz kaşıma ve yüz üstü yatarak göz dokusuna basınç uygulamadır. Bu yüzden tüm çocuklarımızı yakın takip etmeli ve eğer göz kaşıma şikâyetleri varsa, çok ama çok hızlı göz doktoruna götürmeliyiz. Uygun alerjik konjonktivit tedavisi ve yakın takiple bu hastalığın oluşması engellenebilir.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tanı ve tedavide gecikilirse kornea nakli gerekebilir

Keratokonus hastalığının ilerleyici kornea incelmesi ve bulanık görme ile karşımıza çıkacağının altını çizen Prof. Dr. Acar, erken tanı ve tedavi hakkında bilinmesi gerekenler ile ilgili, “En erken evrede hastalığın tespiti için yakın takip ve düzenli kontrol şarttır. Kornea topografisi ile çok net bir şekilde tanısı konulup evrelendirilebilir. Kornea çapraz bağlama tedavisi, hastalığın onaylanmış tek tedavisidir. Bu tedaviyle hastalık durdurulur. Çapraz bağlama tedavisi sonrasında da uygun özellikli kontakt lens uygulamaları ile görme rehabilitasyonu sağlanır. Erken tanı, erken uygun tedavi ve uygun özellikli kontakt lens uygulamaları ile hastaların görmeleri korunabilir. Eğer tanıda ve tedavide gecikilirse, hasta kornea nakli yani Keratoplasti ameliyatı ile tedavi edilebilir” dedi.

 

Bu sağlık sorunu ömrü 14 yıl kısaltıyor
Bu sağlık sorunu ömrü 14 yıl kısaltıyor

Sağlık

Bu sağlık sorunu ömrü 14 yıl kısaltıyor

Aman dikkat sakın ihmal etmeyin! Çocuğunuzdaki konuşma bozukluğunun sebebi bu olabilir
Aman dikkat sakın ihmal etmeyin! Çocuğunuzdaki konuşma bozukluğunun sebebi bu olabilir

Sağlık

Aman dikkat sakın ihmal etmeyin! Çocuğunuzdaki konuşma bozukluğunun sebebi bu olabilir

Kış aylarına dikkat! Bu hata pek çok hastalığa sebep oluyor
Kış aylarına dikkat! Bu hata pek çok hastalığa sebep oluyor

Sağlık

Kış aylarına dikkat! Bu hata pek çok hastalığa sebep oluyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23