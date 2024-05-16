  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li belediyede maaş krizi! Yüzde 40 eksik ödenecek!

Seçil’den kaçtı, Yunanistan’da darmadağın oldu! Yunan basını yerden yere vurdu... Ortaya çıktı!

Dolar kuru için ezber bozan tahmin! Ünlü ekonomist 'Yabancılar bu rakamları konuşuyor' diyerek duyurdu

Fetöcüler birbirine girdi! Küfürler tehditle havada uçuşuyor

Böcek iftiracıları sus-pus oldu

Terör seviciler Selo ve Figen için kritik gün

Galatasaray'da Dursun Özbek derbi öncesi yasakladı! Futbol baronlarını çileden çıkaran hamle geldi…

Bu evden tam 7 şehit Allah’ın rahmetine kavuştu Elhamdülillah! Çarşı Pazar hareketlense ‘ülkeyi terk edeceğim’ diyenler bu yazı size göre değil

Azerbaycan'dan Türkiye'yi çileden çıkaran hamle! Tepki üstüne tepki yağıyor

İslam Memiş’ten ‘sürpriz’ uyarısı! Altın ve gümüşü satıp...
Sağlık Ebeveynler dikkat! Bu iki hastalık karıştırılıyor belirtiler önemli
Sağlık

Ebeveynler dikkat! Bu iki hastalık karıştırılıyor belirtiler önemli

Yeniakit Publisher
2024-05-16 15:52:00 -
Ebeveynler dikkat! Bu iki hastalık karıştırılıyor belirtiler önemli

Gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor. Özellikle grip ve alerjinin karıştırıldığı bu sebeple çocukların yanlış ilaca maruz kalabileceği uzman isim tarafından belirtiliyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Alerjisi İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Cansever, bahar aylarında sıklıkla görülen alerjiye karşı ailelere uyarılarda bulundu. Alerjinin soğuk algınlığı gibi belirtiler gösterdiğini kaydeden Cansever, bu durumun ayırt edilmesinin önemli olduğunu kaydetti. "Gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı ve yanlış tedaviler ile bu süreci uzatıp çocuğun yaşam kalitesini çok daha etkileyebiliriz" diyen Cansever, "Çünkü mevsimsel dediğimiz bu polen alerjisi hastanın yaşam kalitesini düşürür. Sürekli burnu akar, hapşırır ve burnu kızarır. Bunlar da bulaş olduğunu düşünerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırdığı gibi çocukların hem oyun saatlerini hem ders çalışma saatlerini hem de uyku saatlerini ciddi derecede etkiler. O yüzden bu tanıyı doğru koyup tedavinin doğru yapılması bu hastalarda dramatik olarak iyi sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Birinci tedavi korunmadır. Polen önlemlerine dikkat etmek gerekiyor. Polen alanlarına girerken koruyucu ekipman kullanmak, evimizi polenler daha az olduğu saatlerde havalandırmak, bal yememek, polen olduğu sezonlarda alerjisi olan kişilerin uzak durması gerekiyor. Diğer tedavi ise semptomların tedavisidir. Hastanın yaşam kalitesini artırmak adına o hastanın tedavisini kılavuza uygun şekilde vermektir. Tedaviden yanıt alamazsak, hasta hangi alerjene duyarlıysa o alerjinin solüsyonu ile aşı tedavisini başlatıyoruz. Etkin tedavisi 5 yıl olarak bilimsel kanıtlarda söyleniyor. Bunları yaparak hastanın konforlu hayata kavuşmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Alerjinin önceden öngörülebileceğinin altını çizen Doç. Dr. Murat Cansever, "Bu hastalık önceden öngörülebilir. Bir çocuk hastada polen alerjisi varsa ailedeki bireylerde veya bu çocuğun bebeklik döneminde egzaması ve besin alerjisi olması aslında ilerleyen dönemlerde bu çocuğun alerjik burun iltihabı veya alerjik astımı olması için bir ışık tutuyor olabilir. O yüzden bir bebeğin egzaması veya besin alerjisi varsa bu çocuk ilerdeki dönemlerde muhakkak alerjik burun iltihabı veya astım açısından takip edilmelidir. Bu şikayetler de bu şekilde uygun tanı aldıktan sonra uygun kılavuzdaki yanıtlara göre değerlendirilmelidir. Buradaki olay aslında polen mevsiminde veya ülkemizdeki 7 bölgede herkes atmosferik polene karşı duyarlanabilir. Bölgesel ve hasta bazlı davranmak çok önemlidir. Her hasta illa her polene alerjik olacak değildir. Bazı hastalar sadece çayır polenine, bazen de görüyoruz ki bazı hastalar hem çayır polenine hem de ot polenine duyarlıdır. Bu hastalık tespit edilir ve tedavi edilebilirse gerçekten hastanın yaşam kalitesi ciddi manada düzelebiliyor. O yüzden bunu gribal enfeksiyonlar ile karıştırmamak ve düzenli bir tedavi ile insanların yaşam kalitesini artırmak lazım" şeklinde konuştu.

10 kişiden 3'ünde görülüyor! Bu hastalık sessiz ve derinden ilerliyor
10 kişiden 3'ünde görülüyor! Bu hastalık sessiz ve derinden ilerliyor

Sağlık

10 kişiden 3'ünde görülüyor! Bu hastalık sessiz ve derinden ilerliyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mutlaka izleyin mağdur olmayın! Bakan Koca yeni sistemi paylaştı
Mutlaka izleyin mağdur olmayın! Bakan Koca yeni sistemi paylaştı

Sağlık

Mutlaka izleyin mağdur olmayın! Bakan Koca yeni sistemi paylaştı

Ayağı kesilecekti bu tedaviyle şifaya kavuştu!
Ayağı kesilecekti bu tedaviyle şifaya kavuştu!

Sağlık

Ayağı kesilecekti bu tedaviyle şifaya kavuştu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbakana suikast düzenleyen saldırganın kimliği şoke etti! Dünyaca ünlü bir...
Dünya

Başbakana suikast düzenleyen saldırganın kimliği şoke etti! Dünyaca ünlü bir...

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast düzenleyen saldırgan, 71 yaşındaki Juraj (George) Cintula olduğu iddia ediliyor. Juraj, Slovakya a..
Bu nasıl cesaret bu nasıl iman! Gazze teslim olmadı Burası Refah, bunlar da Kassam'ın aslanları..
Gündem

Bu nasıl cesaret bu nasıl iman! Gazze teslim olmadı Burası Refah, bunlar da Kassam'ın aslanları..

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sanmayın ki İsrail Gazze’de duracak. Hamas Anadolu’nun ileri savunmasını yapıyor” demişti. Kassam Tugayları tarafında..
Dev savunma ihracatı çok yakın! Mehmetçikten eğitim almak istiyorlar!
Teknoloji

Dev savunma ihracatı çok yakın! Mehmetçikten eğitim almak istiyorlar! "Türklerin burada üsse ihtiyacı yok"

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'in Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmasında atılan imzalar, ABD basınının dikkatini çekti. Ordusunu moderniz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23