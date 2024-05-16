Ebeveynler dikkat! Bu iki hastalık karıştırılıyor belirtiler önemli

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Alerjisi İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Cansever, bahar aylarında sıklıkla görülen alerjiye karşı ailelere uyarılarda bulundu. Alerjinin soğuk algınlığı gibi belirtiler gösterdiğini kaydeden Cansever, bu durumun ayırt edilmesinin önemli olduğunu kaydetti. "Gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı ve yanlış tedaviler ile bu süreci uzatıp çocuğun yaşam kalitesini çok daha etkileyebiliriz" diyen Cansever, "Çünkü mevsimsel dediğimiz bu polen alerjisi hastanın yaşam kalitesini düşürür. Sürekli burnu akar, hapşırır ve burnu kızarır. Bunlar da bulaş olduğunu düşünerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırdığı gibi çocukların hem oyun saatlerini hem ders çalışma saatlerini hem de uyku saatlerini ciddi derecede etkiler. O yüzden bu tanıyı doğru koyup tedavinin doğru yapılması bu hastalarda dramatik olarak iyi sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Birinci tedavi korunmadır. Polen önlemlerine dikkat etmek gerekiyor. Polen alanlarına girerken koruyucu ekipman kullanmak, evimizi polenler daha az olduğu saatlerde havalandırmak, bal yememek, polen olduğu sezonlarda alerjisi olan kişilerin uzak durması gerekiyor. Diğer tedavi ise semptomların tedavisidir. Hastanın yaşam kalitesini artırmak adına o hastanın tedavisini kılavuza uygun şekilde vermektir. Tedaviden yanıt alamazsak, hasta hangi alerjene duyarlıysa o alerjinin solüsyonu ile aşı tedavisini başlatıyoruz. Etkin tedavisi 5 yıl olarak bilimsel kanıtlarda söyleniyor. Bunları yaparak hastanın konforlu hayata kavuşmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Alerjinin önceden öngörülebileceğinin altını çizen Doç. Dr. Murat Cansever, "Bu hastalık önceden öngörülebilir. Bir çocuk hastada polen alerjisi varsa ailedeki bireylerde veya bu çocuğun bebeklik döneminde egzaması ve besin alerjisi olması aslında ilerleyen dönemlerde bu çocuğun alerjik burun iltihabı veya alerjik astımı olması için bir ışık tutuyor olabilir. O yüzden bir bebeğin egzaması veya besin alerjisi varsa bu çocuk ilerdeki dönemlerde muhakkak alerjik burun iltihabı veya astım açısından takip edilmelidir. Bu şikayetler de bu şekilde uygun tanı aldıktan sonra uygun kılavuzdaki yanıtlara göre değerlendirilmelidir. Buradaki olay aslında polen mevsiminde veya ülkemizdeki 7 bölgede herkes atmosferik polene karşı duyarlanabilir. Bölgesel ve hasta bazlı davranmak çok önemlidir. Her hasta illa her polene alerjik olacak değildir. Bazı hastalar sadece çayır polenine, bazen de görüyoruz ki bazı hastalar hem çayır polenine hem de ot polenine duyarlıdır. Bu hastalık tespit edilir ve tedavi edilebilirse gerçekten hastanın yaşam kalitesi ciddi manada düzelebiliyor. O yüzden bunu gribal enfeksiyonlar ile karıştırmamak ve düzenli bir tedavi ile insanların yaşam kalitesini artırmak lazım" şeklinde konuştu.

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