Ebeveynler dikkat! Bayram çocuklar için büyük fırsat

Liv Sağlıklı Yaşam ve Danışma Merkezi Psikoloji Kliniği’nden Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, bayramda çocuklara göstermesi gereken tutum ve davranışlardan bahsetti. Çocukların mutlu bir bayram geçirmesi adına önerilerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Bayramda çocuklarınızla minik etkinlikler düzenleyin. Birlikte yemekler yiyin. Bayramlarla ilgili hâtıralarınızı çocuklarınızla paylaşın. Mutlaka büyükleri ve yaşlıları birlikte ziyaret edin. Olabildiğince geniş aileyle vakit geçirip, ailenin diğer üyeleri ile güvenli bir bağ oluşturması için zemin hazırlayın” dedi.

“Bayramlar çocukların psikolojik dayanıklılığının güçlenmesi için güçlü araçlardır”

Bayramların çocukların psikolojik dayanıklılığının güçlenmesi için güçlü birer araçlar olduğunu ancak ebeveynlerin ve yetişkinlerin uygun yaklaşım benimsemesi gerektiğini dile getiren Öziç, “Bayramlar çocukların aidiyet kavramının güçlenmesine yardımcı olur. Benlik inançlarının olumlu yönde gelişmesini sağlar. Sevmek, sevilmek, değerli olmak, önemsenmek gibi ruhsal psikolojik ihtiyaçların karşılanıp güçlenmesini sağlar” diye konuştu.

“Çocukların bireysel alanına saygı gösterin”

Psikolog Enise Öziç, ebeveynlerin ve yetişkinlerin nasıl uygun yaklaşım sağlayabileceğine de değinerek, “Çocuğun bireysel alanına saygı duyun. Fiziksel temas, özel alana girmek demektir. Dolayısıyla, bir çocuğa sarılmak istiyorsak veya öpmek istiyorsak, önce sormalı sonra onun tepkisine göre hareket etmeliyiz. Sarılmak veya öpmek için teşvik etmeli ancak ısrar etmemeliyiz. Çocukla iletişim kurmak için oyun dili en etkili araçtır. Onunla oyun dünyası hakkında sohbet etmek güzel bir bağ kurmak için iyi bir seçenek olabilir. Bayram ve bayramın önemi çocuğa çocuğun yaş dönemine uygun olacak şekilde kısa ve öz bir biçimde paylaşılmalıdır. Yetişkinler davranışları ile çocuklara örnek teşkil etmelidir. Çocukların çocuk olduğu unutulmamalı, beklenti ona göre oluşturulmalıdır” şeklinde konuştu.

“Minik etkinlikler düzenleyin”

Öziç, çocukların bayramı severek geçirmesi adına yapılabilecek önerileri ise şöyle sıraladı:

“Minik etkinlikler düzenleyin. Birlikte yemekler yiyin. Bayramlarla ilgili hâtıralarınızı çocuklarınızla paylaşın. Mutlaka büyükleri ve yaşlıları birlikte ziyaret edin. Kâğıt, kalem, boya kalemi ve balon gibi etkinlik malzemelerini çocuğunuzun yakınlarında bulundurun. Olabildiğince geniş aileyle vakit geçirip ailenin diğer üyeleri ile güvenli bir bağ oluşturması için zemin hazırlayın. Güvenebileceğini, sevebileceğini, mutlu olduğunu diğer bireylerin varlığını fark etmesi onun kendini yeryüzünde daha güvende hissetmesine yardımcı olur. ‘Helikopter ebeveyn tutumu’ dediğimiz, bulunduğu ortamda sürekli yanımızda tutmak ve devamlı biçimde korumaya çalışmak yerine, doğal ortamın akışına ayak uydurmasına izin verip, güvenli bir alan içerisinde olduğundan eminsek daha serbest bırakmalı zaman zaman takipte olmalıyız. Bu durum onun kendini daha güvende hissetmesini ve kendine güvenmesine yardımcı olur. Ailenin diğer üyeleri ile çocuğun vakit geçirmesi, etkinlikler yapması, oyunlar oynaması, sohbetler etmesi, hikâyeler dinlemesi çocuğun sevmek, sevilmek, değerli hissetmek gibi psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurken, daha sağlıklı bir yetişkin olmasını destekler. Tüm bu yaklaşımlar çocuğun hem özel alanına saygı duyulduğunu hissetmesine yardımcı olurken hem de çevresiyle güvenli bir bağ kurmasını ve psikolojik dayanıklılığının artmasını sağlayacaktır.”

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