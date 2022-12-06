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Yerel Eber Gölü yine yanıyor!
Yerel

Eber Gölü yine yanıyor!

Afyonkarahisar’daki Eber Gölü’nde bir ayda 7. kez yangın çıkarken, alevlerin büyüklüğü Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinden görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 10:55:00 -
Eber Gölü yine yanıyor!

Son günlerde çıkan yangınlarla gündeme gelen Türkiye’nin en önemli gölleri arasında yer alan Eber Gölü’nde yine yangın çıktı.

Çıkan yangınlar sebebiyle bölgede birçok kamış ve hayvan telef oldu.

Rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Sultandağı, Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın saatler sonra yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Gölde son 1 ayda çıkan yangın sayısı 7 olurken, durum akıllarda soru işareti bırakmaya devam etti.

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