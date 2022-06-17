Ebegümecinin hiç duyulmamış faydaları

Ebegümeci nedir?

Halk arasında develangir, kazan karası ya da ilbik gibi farklı isimlerle anılan, genelde mor çiçekleri ile bilinse de aslında pembe, beyaz gibi farklı renklerde çiçek açan türleri de bulunan bir bitki. Doğada kendiliğinden yetişebilen bu bitkiye ülkemizin dört bir yanında rastlamak mümkün oluyor aslında ama faydalarından yararlanmak isteyenler için en doğrusu ve aslında en kolayı aktarlardan temin etmek oluyor.

Ebegümeci mevsimi ne zaman?

İsmini aldığı ebegümecigiller familyasına ait bir bitki olan ebegümecinin dünya üzerinde yaklaşık 1500 türü olduğu bilinse de faydaları nedeniyle en çok değerlendirilen türünün mor çiçekli "büyük ebegümeci" olduğu biliniyor. Yol kenarlarında, boş arazilerde ve tarlalarda kendiliğinden yetişen bu bitki, ilkbahar sonunda rengarenk çiçeklerini açıyor, ilkbahar ve yaz ayları boyunca toplanıp değerlendirilebiliyor. En çok kullanılan kurutulmuş haline ise dört mevsim aktarlardan ulaşmak mümkün oluyor.

Ebegümeci Bitkisinin Faydaları Nelerdir?

Hareketli bağırsak sendromu yani ibs huzursuz bağırsak sendromuna karşı etkili bir bitki türüdür.

Topuk çatlağı için ebegümecinden daha iyi bir bitki olmaza. Düzenli kullanımda topuk çatlağının tamamen geçtiği görülmektedir.

Eğer faranjit kronikleşmiş ise adaçayı ile birlikte tüketildiği zaman %100 etki etmektedir. Düzenli bir şekilde günde 1 bardak tüketildiği zaman kronikleşmiş olan faranjit hastalığı geçmektedir.

Özellikle gırtlak kanseri için en iyi önleyici bitki türüdür. Ayrıca akciğer kanserini de önleyici özelliği bulunmaktadır.

Adet geciktirici özelliği de bulunmaktadır.

Adaçayı ile birlikte kullanıldığı zaman virüse karşı da etkilidir.

Sakinleştirici ve kolay uykuya dalma özelliği de bulunmaktadır.

Yaraların daha hızlı iyileşmesini de sağlamaktadır.

Solunumu rahatlatmaktadır.

Balgam söktürücü özelliği de bulunmaktadır.

Astım, bronşit, öksürük gibi boğaz enfeksiyonlarında da kullanılmaktadır.

Cilt hücreleri yeniler ve cildin genç kalmasını da sağlamaktadır.

İçerisinde bulunan A vitamini sayesinde cildin daha parlak olmasını da sağlamaktadır.

Ayrıca saç karılmalarına karşı da çok etkili bir bitkidir.

Bağırsakların daha iyi çalışmasını da sağlamaktadır.

Özellikle sindirim sistemini de kuvvetlendirmektedir.

Müshil etkisi de bulunmaktadır.

Hatta mide asidin azalmasına da yardımcı olmaktadır.

C vitamini açısından da zengin olduğu için kış dönmelerinde görülen hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Vücudun direncini artırıyor ve vücudu hastalıklara karşı korumaktadır.

Ebegümeci Bitkisinin Kullanımı Nasıldır?

Adet düzensizliği yaptığı için adet sorunu olanların kullanmaması gerekir. Çocuk sahibi olmak isteyen kişilerinde bu süreçte kullanmaması gerekir.

1 bardak kaynamış olan suyun içerisine 5-6 adet ebegümeci atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra süzün ve tüketin. Günde 1-2 bardak tüketilmesi yeterlidir. Ayrıca huzursuz bağırsak sendromu için sabah ve akşam taze şekilde 1 er bardak tüketilmesi gerekir.

Ebegümecinin yemeklerde kullanımı:

Eğer taze ebegümecine kolayca erişip toplayabiliyorsanız bu taze ebegümeci bitkisinin yapraklarını tıpkı ıspanak yaprakları gibi kavurarak hamur işlerine katabiliyor, et yemeklerinde ya da çorbalarda değerlendirebiliyorsunuz. Yine yaprak ve çiçekleriyle zeytinyağlı yemekler hazırlayabiliyor ya da kavurarak yiyebiliyorsunuz.

Ebegümecinden çay yapımı

Eğer yalnızca kurutulmuş halde ebegümeci bulabiliyorsanız ya da ebegümecinin faydalarından dört mevsim yararlanmak istiyorsanız onun kurutulmuş halini aktarlardan demin edebiliyor ve 1 su bardağı kaynatıp kenara aldığınız sunun içine 1 tutam kurutulmuş ebegümeci çiçeği atarak çayını demleyebiliyorsunuz. Bu çay ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz sizi hemen Ebegümeci Çayı içeriğimize de alabiliriz.