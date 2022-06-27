Ebegümeci neye yarar? Ebegümeci faydaları

Şimdilerde artık çok fazla rastlayamasak da eskiden ebegümeci kırlardan toplanan ve tek olarak ya da ıspanakla karıştırılarak yemeği yapılan otlar arasındaydı. Ebegümeci otsu bitkiler sınıfında olup 2 – 3 yıl yeşil kalır. Türkiye’de 8 çeşit ebegümeci yetişir. Yaprakları yuvarlak gibi, kenarlı tırtıklı, koyu yeşil olan bu otsu bitki aynı zamanda pek çok rahatsızlık için de kullanılır. Ebegümeciler döktükleri tohumları toplanarak çoğaltılabilir. Yazının devamında ebegümeci neye yarar sorusunun yanı sıra ebegümeci faydaları da yer alır. Ebegümeci çayı yapılarak da tüketilebilir.

Ebegümeci Neye Yarar?

Ebegümeci birçok rahatsızlık için kullanılır. Ancak ebegümeci neye yarar diye soranlar için öncelikle kış hastalıklarında kullanıldığında göğsü yumuşatarak öksürüğün kesilmesini sağlamasını belirtebiliriz. Ebegümeci faydaları aşağıda maddeler halinde sizler için sıralanmıştır.

Ebegümeci çayı nasıl yapılır?

Ebegümecinin lapa halindeki tarifini de okuyabilirsiniz.

Ebegümeci Çayı Yapılışı: 2 kaş kaşığı ebegümeci çiçeği, yaprağı ve bitkinin tamamı 1 bardak soğuk suya koyularak 10 saat kadar bekletilir. Daha sonra süzülerek içilir.

Ebegümeci Lapası Yapılışı: Ebegümecinin taze yaprakları bir kabın içinde biraz ılık suyla karıştırılarak ezilir, lapa haline getirilir. Vücudu yakmayacak sıcaklıkta olunca istenen bölgeye sürülebilir.

Ebegümeci Faydaları Nelerdir?

Ebegümeci faydaları aşağıdaki gibidir. Uzmanlardan;

Göğsü yumuşatır ve öksürüğü geçirir.

Burun kanamasını durdurur.

Yüksek ateşin düşürülmesine yardım eder.

Balgam söktürücüdür.

Egzama gibi cilt hastalıklarında lapası kullanılır.

Mide sorunlarını aza indirir.

Cilt sağlığı için yararlıdır.

Göz kuruluğuna iyi gelir.

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