ebebek halka açılıyor, 29-31 Ağustos ve 1 Eylül’de talep toplayacak

Anne-babaların ve bebeklerinin ihtiyaç duyabileceği hemen hemen tüm ürünleri 360 derece düşünerek satışa sunan ebebek, bebek giyiminden beslenme, banyo ve hijyen ürünlerine, bebek odası tekstilinden kitap, oyuncak gibi ürünlere ve bebek arabasına kadar oldukça geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Bebeveynlerin hayatlarını kolaylaştıracak tüm ürünleri uygun fiyat politikasıyla satışa sunma hedefiyle hareket eden ebebek, halka arz kapsamında 24 milyon TL’si sermaye artırımı, 16 milyon TL’si ortak satışı olmak üzere nominal değeri 40 milyon TL olan paylarını halka arz edecek. ebebek’in halka arz sonrası yüzde 25’lik hissesi Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. ÜNLÜ Menkul Değerler liderliğinde 29, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde 46,50 liradan halka arz edilecek ebebek hisselerinin yüzde 48’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2’si grup çalışanlarına, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Büyüme potansiyelimizin farkındayız

ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, halka açılma sürecinin sektör liderliğini daha da güçlendireceğini söyledi. Halka arzın global arenada ebebek’in daha belirgin bir konuma gelmesinde etkili olacağını ifade eden Erdoğmuş, “Yatırımcılara sunacağımız değerlerin ve büyüme potansiyelimizin farkındayız. 23 yıldır devam eden başarılı büyümemiz, sektör deneyimimiz, güçlü marka değerimiz ve özenli müşteri hizmetlerimiz ile sektördeki öncü konumumuzu kanıtladık. Finansal performansımız, sadece Türkiye'deki başarımızı değil, aynı zamanda uluslararası pazarlara genişleme kapasitemizi de yansıtıyor. Halka açılmayla bu güçlü temeli daha da genişletmeyi, yeni pazarlara girişi hızlandırmayı ve yatırımcılarımızla değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

“ebebek'in halka açılması, güçlü bir şirketin güvenilir yatırımcılarıyla daha da büyük başarılara imza atacağı bir adım olacak” şeklinde konuşan Erdoğmuş, kurum kültürü içerisinde son derece değer verdikleri şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin halka arzla birlikte daha da güçleneceğini ifade etti. Halka arzdan elde edecekleri fonun büyük bir kısmını, yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımlarına ayıracaklarını anlatan Erdoğmuş, bunların yüzde 55'lik bir oranla, fonun en büyük dilimini oluşturduğunu dile getirdi. Sözlerine yeni pazarlara giriş hedeflerinden bahsederek devam eden Erdoğmuş, “İngiltere'de online satış operasyonlarımıza Kasım 2022 itibarıyla başladık ve önümüzdeki dönemde hem kıta Avrupası'nda hem de Ortadoğu'da yeni pazarlara giriş yapmayı hedefliyoruz. ebebek'in daha geniş kitlelere ulaşması, global ölçekte bilinirliğin artması ve yatırımcılarımıza uzun vadede değer katma hedefi için var gücümüzle çalışacağız. Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 10'unu yenilenebilir enerji yatırımlarına, özellikle güneş enerjisi projelerine ayıracağız. Böylece enerji giderlerimizi önemli ölçüde düşürmüş ve dolayısıyla operasyonel verimliliğimizi daha da artırmış olacağız. Son olarak, halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık yüzde 35'ini net işletme sermayesi finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kaynak, işimizin sürekliliği ve finansal sağlamlığının korunması için kritik öneme sahip. Bu stratejimiz ile yatırımcılarımıza iş modelimizin sürdürülebilirliği ve uzun vadeli büyüme potansiyeli hakkında güven vermeyi hedefliyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz fonun dikkatli ve stratejik bir şekilde kullanılması, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlarken, aynı zamanda yatırımcılarımıza olumlu yansıyacak ve değer katacak” dedi.



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Hedefimiz küresel marka olmak

ebebek olarak küresel bir marka olma hedefi çerçevesinde şu anda İngiltere ve Almanya öncelikli olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Halil Erdoğmuş, İngiltere’deki sitelerinin 2022 Kasım’da yayına geçtiğini ve ilk siparişleri almaya başladıklarını söyledi. Erdoğmuş, “Kendi depomuzdan ve kendi platformumuzdan e-ticaret faaliyetlerimiz devam ediyor. Operasyonumuzun ölçeklenebilmesi için gerekli insan kaynağı, altyapı, müşteri hizmetleri, ürün ve çeşitlilik anlamında planımızı ve fazlarımızı belirledik. Planlı ve sürdürülebilir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Bu deneyim bizlere ebebek'in yurt dışı pazarlarda da güvenilir ve sevilen bir marka olabileceğini gösteriyor. Almanya'da ise, hali hazırda kurmuş olduğumuz şirket aracılığıyla pazaryeri denemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu adımlar, globalleşme stratejimizin bir parçası olarak atılıyor ve bu süreçte yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Körfez ülkeleri gibi potansiyel pazarlar için de değerlendirmelerinin devam ettiğini belirten Erdoğmuş, önümüzdeki yıllarda, ebebek markasının global arenada daha da güçlenmesini ve farklı coğrafyalarda faaliyet göstermesini hedeflediklerini, her pazarda özelleştirilmiş stratejiler uygulayarak yerel tüketicilere ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Sektördeki trendleri yakından takip ediyoruz

Bebek ve çocuk ürünleri sektöründe lider bir marka olma hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan Halil Erdoğmuş, geniş ürün yelpazeleri, güçlü marka bilinirliği ve sadık müşteri tabanıyla, sektördeki talep artışından büyük ölçüde faydalanabileceklerine inandıklarını söyledi. ebebek olarak inovasyonu ve ürün geliştirmeyi her zaman öncelikleri arasında tuttuklarına dikkat çeken Erdoğmuş, şunları söyledi: “Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve aşmak için sürekli olarak yeni ürünler ve yenilikçi çözümlerle sektördeki trendleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca, genişleme ve uluslararası pazarlara erişim konusunda da büyük bir heyecan içerisindeyiz. Son olarak, ebebek olarak karlılık ve getiri potansiyeline büyük önem veriyoruz. Sağlam maliyet yönetimi, verimli operasyonlar ve güçlü satış performansı ile karlılık elde ediyoruz. Yatırımcılarımızın güvenini kazanmak ve değerli katkılarını karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz.”