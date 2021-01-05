Ebe maaşları ne kadar oldu? Ebe maaşları belli oldu mu?
2021 enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte Ebe maaşları da merak konusu oldu. Ebe maaşı artış oranı her yıl enflasyon oranları TUİK tarafından açıklandıktan sonra yatan ilk maaş ile belli oluyor. Peki, memur maaşlarına gelen zamlar sonrası 2021 ebe maaşları ne kadar?
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Öte yandan evde bakım, 65 yaş ve engelli maaş zamları da netleştikten sonra ebelik görevinde bulunanlar gözlerini ebe maaşı zam miktarına çevirdi.
Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.
2021 Ebe maaşları
2019: 4037
2020: 4259
2021: 15 Ocak'ta alınacak maaşlar ile belli olacak.