Ebe alımı ne kadar olacak? 20 bin sağlık personeli ebe alımı kontenjanı kaç? Ebe alımları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından ataması yapılacak olan 20 sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro dağılımı ve başvuru tarihleri açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 40 bin sağlık personeli atamasında ilk etapta 20 bin sözleşmeli personelin atamasının gerçekleştirileceğini dile getirdi. Buna göre, 10.348 hemşire alımının yapılacağını söyledi ve ebe alımlarına ilişkin de kontenjanları açıkladı. Peki ebe alımı ne kadar olacak? 20 bin sağlık personeli atama ebe kontenjanı ne kadar? Kaç ebe alımı olacak? İşte Sağlık Bakanlığı ebe branş dağılımı ve kontenjanları.

40 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, detayları paylaşarak alım sürecinin iki ayrı dönem halinde gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan Koca, ilk etapta 20 bin sözleşmeli sağlık personeli atamasının yapılacağını bunun için 20 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması başvuru kılavuzunun ÖSYM’ye verildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmıştır. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi" dedi.

Ne kadar ebe alımı yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli sağlık personeli ebe alımı kontenjanı ne kadar? 20 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması branş hangi branşlarda yapılacağı da bir hayli merak ediliyordu. Bakan Koca, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacağını, 20 bin sözleşmeli personeli atamasında 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olduğunu duyurdu.