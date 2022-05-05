E Vitamini nedir? Nasıl kullanılır? Cilde Faydaları nelerdir? E vitamini hangi besinlerde bulunur?

E Vitamini Nedir?

E vitamini yağda çözünebilme özelliğine sahip olan temel bir besindir. İçeriğinde oldukça besleyici mineraller bulunan E vitamini cilt, vücut, saç ve tırnak bakımında yoğun olarak kullanılmaktadır.

8 farklı tip e vitamini formu bulunmaktadır. Bunlardan ikisi cilt yüzeyi için kullanıma uygundur. Sağlıklı bir ciltte E vitamini bileşenleri bulunmaktadır. Birbirinden farklı birçok faydası mevcut olan E vitamini düzenli kullanım gerektirmektedir. Düzenli kullanımda cildin sağlıkla ışıldayabilmesine olanak sağlayan E vitamini, C vitamini ile birlikte kullanılabilmektedir. Muazzam bir kombinasyona sahip olan E ve C vitaminleri cilt bakımının vazgeçilmez parçalarını oluşturmaktadır.

E vitamini, kalp-damar sağlığını koruyan ve kanseri önleyen antioksidan özelliğine sahip temel vitaminlerden biridir. Doğal olarak bitkisel yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, avokado, çerezler gibi pek çok gıdada bulunur.

E vitamini Neye İşe Yarar?

E vitamini hücrelerimizi serbest radikallerin neden olduğu zararlardan korur. Sigara dumanı, hava kirliliği, besinlerdeki katkı maddeleri ve tarım ilaçları gibi faktörler serbest radikal oluşumunu önemli ölçüde arttırabilir.

E Vitamininin Faydaları Nelerdir?

-E vitamini birçok farklı amaç için kullanılmaktadır. Yoğun olarak cilt bakımında tercih edilen E Vitamini cildin aydınlık görünmesine yardımcı olmaktadır. Düzenli kullanımda cilt kırışıklıklarını azalttığı bilinen E vitamininin serum formda olan ürünler olması gerekmektedir.

-Cildin sağlıkla parlamasına yardımcı olur.

-Cilt yüzeyinde bulunan yaraların kolayca iyileşmesini sağlar.

-Cilt tonunu eşitler.

-Ciltteki renk eşitsizliklerini giderir.

-Antioksidan özelliği sayesinde siyah nokta ve sivilce oluşumunun önüne geçer.

-Cildin nem dengesini sağlar.

-Cildin yenilenme hızını arttırır.

-Cildin daha genç ve pürüzsüz görünmesine olanak sağlar.

-Cilt sağlığı için gerekli mineraller barındırır.

E vitamini eksikliği neden olur?

günlük olarak tüketilen, zeytinyağı, kuruyemişler ve yeşil yapraklı sebzeler gibi pek çok besinde E vitamini bulunmaktadır. Ancak Crohn ya da Çölyak hastalığı, kronik pankreatit ya da kistik fibrozis gibi yağ emilimini etkileyen hastalıklar E vitamini eksikliğine neden olabilirler.

E vitamini eksikliği belirtileri

Kas zayıflığı veya ağrı

Koordinasyon ve yürüme zorlukları

Kavrama ve odaklanma zorluğu.

Uyuşma ve karıncalanma hissi.

Görme sorunları

Bağışıklık sisteminde zayıflama.

Saç dökülmesi.

Cilt sorunları

Tırnak Bakımı İçin Nasıl Kullanılır?

Tırnak bakımı için sıklıkla kullanılan E vitamini tırnakların güçlenmesine olanak sağlamaktadır. Tırnak kırılması ve soyulması probleminin giderilmesi amacıyla tercih edilene E vitamini manikür öncesi ve sonrasında tırnak etlerine uygulanmaktadır. Düzenli kullanımda tırnakların uzama hızını arttırdığı bilinmektedir. Kapsül veya serum forma sahip ürünler tırnak bakımında kullanılabilmektedir. E vitamini tırnak etlerinin yumuşamasına olanak sağladığı için tırnakların manikürlü gibi görünmesine yardımcı olmaktadır. Manikür suyuna eklenerek tırnak etlerinin yumuşaması sağlanabilmektedir. Haftada bir kez manikür suyuna veya direk olarak tırnak yüzeyine uygulanması tırnak uzamasına katkı sağlamaktadır. Tırnaklarının kırılması ve soyulması problemleriyle savaşan kadınlar için kurtarıcı minerallere sahiptir.



Saç Bakımı

E vitamininin kullanım alternatifleri arasında saç bakımı bulunmaktadır. Saç derisinin güçlenmesi ve saç tellerinin onarımı için kullanılabilmektedir. E vitamini saç serumları içerisinde tercih edilmektedir. Saç kırıklarının onarılması ve elektriklenmenin engellenmesi amacıyla tercih edilmektedir. Saçları yumuşattığı bilinen e vitamini içeriği şampuanlar içerisinde de mevcuttur. Saç derisinin güçlenmesi için E vitamini kapsülünden birkaç damla şampuan içerisine eklenebilmektedir. Bu aşamada yoğun yağ kullanımından kaçınılması önemlidir. Aksi durumda şampuanla birleşen E vitamini saçların yağlanmasına sebebiyet verebilir. Tüm ürünlerde olduğu gibi E vitamininin de düzenli olarak kullanılması saç tellerinin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Ürün kullanımında aşırıya kaçılmamaya özen gösterilmesi tavsiye edilmektedir.

E vitamini içeren besinler

Badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, ceviz gibi kuruyemişler

Zeytinyağı gibi bitkisel yağlar

Ispanak, marul, tere, maydanoz, lahana, brokoli, balkabağı, kereviz gibi sebzeler

Ton balığı, somon, sardalye ve hamsi gibi balıklar

Muz, kivi, avokado, mango gibi meyveler

Domates, Patates

Tahıllar, Tereyağı,

Kırmızı et, Yumurta

Bazı besinlerdeki E vitamini miktarı

100 gr. ayçiçeği yağı – 40 mg.

100 gr. badem – 30 mg.

100 gr. zeytinyağı – 15 mg.

100 gr. fındık – 15 mg.

100 gr. fıstık – 10 mg.

100 gr. avokado – 2 mg.

100 gr. ıspanak – 2 mg.

100 gr. brokoli – 1,5 mg.

100 gr. domates – 0,5 mg.

Günde ne kadar E vitamini alınmalıdır?

14 yaş üstü yetişkinler günde 15 mg, hamile kadınlar günde 15 mg ve emziren kadınlar ise günde 19 mg E vitamini almalıdır. Çocukların günlük E vitamini ihtiyacı ise şöyledir: