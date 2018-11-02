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E vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar nelerdir?

E vitamin eksikliği Ciltte solgunluk ve kuruluk, Kırışıklıkların artması, Vücutta uyuşma gibi sorunlara yol açabilir.

02 Kasım 2018 Cuma 23:28
E vitamini eksikliğinin yol açtığı sorunlar nelerdir?

E vitamini, yağda çözülebilen vitaminlerden bir tanesidir. Metabolizma ile buluştuğunda güçlü bir antioksidan etki oluşturarak vücutta zararlara yol açabilecek tüm toksinlere karşı mücadele eder.

Kalp rahatsızlıkları ya da kanser gibi ölümcül hastalıklardan korunmak için E vitamini tüketmek iyi bir yöntemdir.

E VİTAMİNİ HAGİ BESİNLERDE BULLUNUR?

* Kuşkonmaz, Şam fıstığı

* Soya yağı, keten tohumu yağı

* Kanola yağı, paprika

* Kuru kayısı, domates

* Acı biber, kekik

* Yeşil zeytin

* Mango

* Soya yağı, kivi

* Ispanak ve brokoli

* Fındık ve fıstık

* Mısır yağı, ayçiçek yağı

* Ay çekirdeği yağı, buğday tohumu yağı

* Badem

E VİTAMİNİNİN YOL AÇTIĞI SORUNLAR NELERDİR?

Ciltte solgunluk ve kuruluk,

Kırışıklıkların artması,

Vücutta uyuşma

Güç kaybı gibi sorunlara yol açar.

E VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kalp hastalıklarından korur: Yeteri kadar E vitamini alarak kalp hastalıklarını önüne geçebilir, inme riskini azaltabilir, damar tıkanıklığı nedeniyle ortaya çıkan bacakta ağrı gibi problemleri yok eder ve kan basıncının düzenlenmesine yardım eder.

Diyabete iyi gelir: Diyabet nedeniyle ortaya çıkan komplikasyonların giderilmesi ve diyabetin tedavisi için E vitamini tüketmek oldukça faydalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: E vitamini eksikliği vücutta yaşanmadığı sürece bağışıklık sistemini güçlendirerek, birçok ölümcül hastalığa karşı vücudu korur.

Hafızayı güçlendirir: E vitamini, kalbi ve beyni destekler nitelikte olduğu için ilerleyen yaşlardaki Alzheimer hastalığı ve unutkanlık gibi problemlerin oluşmasını önler.

Kadın hastalıklarına faydalıdır:  Geç dönem gebelikte kan basıncının düzenlenmesi ve tansiyonun normal seviyelerde seyretmesi için E vitamini oldukça faydalıdır. Ayrıca E vitamini, adetten önceki sendromlarda, adet sancısında, menopoz dönemi streslerinde düzenli olarak tüketilmesi gereken bir vitamindir.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 23:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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