E-ticarette satışları katlayacak 4 yazlık strateji!

YENİ AKİT/ANKARA

Cenk Çiğdemli e-ticaretin yaz aylarında patlama yapabilmesi için gerekli tüyoları şu ifadelerle verdi:

Yaz ayları insanların kendilerini daha neşeli hissettiği ve özellikle yaşadıkları alanları değiştirmeye odaklandıkları aylardır. Ev, ofis gibi yaşam alanlarının küçük dokunuşlarla değiştirilebileceğini gösteren kısa videolar eşliğinde, dekorasyona yönelik eşyaları ön plana çıkarın. Dekorasyon malzemeleri veya mobilya satan bir site olmanız da gerekmiyor. Defter, kitap, yastık kılıfı hatta tencere de satıyor olsanız, o ürün ile ortamın havasının nasıl değiştirilebileceğini gösteren kısa şirin bir video veya özenli bir fotoğraf o ürünü ön plana çıkaracaktır.

Tarz değiştirme arzusu yaz aylarında yükselişe geçer

Güneşsiz depresif günlerin ardından gelen yaz güneşi, insanlarda genel olarak kendi dış görünüşüne ve tarzına yönelik değişiklik arzusunu da tetikler. Özellikle tarz konusunda sıkıntısı olan, neyi neyle giyeceğini bilemeyen tüketiciler için kombin videoları ve kombin fotoğrafları etkileyici olacaktır. Yeni şeyler denemeye açık olduğumuz yaz aylarında, paylaşacağınız kombinler her zamankinden daha dikkat çekici olabilir.

Tamirat işleri için tam zamanı

Tamirat, onarım işleri de genellikle yaz aylarına bırakılır. Eğer bu alanda hizmet veriyorsanız, yaza özel kampanyalar planlayarak sosyal medya üzerinden cüzi maliyetlerle reklam vererek müşteri çekebilirsiniz. Bu noktada da kısa video ve fotoğraf görselleri, neyin nasıl yapıldığın anlatan paylaşımlar etkileyici olacaktır.

Tatil konseptini ihmal etmeyin

Yaz ayları aynı zamanda da tatil aylarıdır. Fakat tatil kavramı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ege sahillerinde yüzmek de tatil olabilir, evde hobi malzemeleriyle vakit geçirmek de, kitap okumak da, makrome örmek de, ailecek yapılabilecek herhangi bir etkinlik de… Sizin hizmet ve satışınız ne üzerine ise, onu tatil kelimesiyle yan yana getirerek ön plana çıkarabilirsiniz. ! Mutlaka okunması gereken tatil kitapları’ gibi…