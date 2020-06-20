E-ticarete güven damgası

Ocak ayında 12 e-ticaret sitesine güven damgası verildiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu sayı, ilave 6 şirketimizle birlikte 18’e çıktı. Gelinen aşamada ‘Gönül Rahatlığıyla’ sloganıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Tüketicilere gönül rahatlığıyla güven damgalı sitelerden ürün alım satımı yapabilirsiniz’ diyoruz” açıklamalarında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, 100’ü aşkın kriteri e-ticaret firmalarına güven damgası verildiğine ve sitelerine TR-GO logosu yerleştirildiğine işaret etti.

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele sürecinde dijital dönüşümün hız kazandığını aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“Bu dönemde online alışveriş yapma oranı arttı artmasına ancak halen dünya ortalamasının gerisinde. Online alışverişin önündeki en büyük engel ise güven eksikliği. Tüketiciler, kredi kartı bilgilerini ve kişisel verilerini paylaşmak istemiyor. Yasal çerçeveye uygun hazırlanmayan mecralar da maalesef bu sorunları körüklüyor. İşte bu güven sorununun önüne geçebilmek için Ticaret Bakanımızın da gayretiyle e-ticarette güven damgası hayatımıza girdi.”