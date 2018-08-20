E-ticarete bayram dopingi

En çok rağbet gören ürünler kahve, çay, sofra-mutfak gereçleri, çamaşır ve bulaşık deterjanı, şampuan, kolonya, derin dondurucu, kıyma makinesi, kahve makinesi olarak sıralandı.

Derin donduruculara olan ilgi bu bayram, yüzde 72 artış gösterdi. Ağırlıklı olarak 36 – 45 yaş grubu tarafından tercih edilen donduruculara en yoğun talep İstanbul geldi. Bu ilimizi Ankara, İzmir, Kocaeli, Balıkesir ile Bursa takip etti.

Temizlik ve bahçe ürünlerine de ilgi 3 kat arttı. Bu ürünler büyük şehirlerde yok sattı.

Bu bayram kozmetik ürünlerinin satışında yüzde 125 artış gözlendi. 26 – 35 yaş grubuna hitap eden söz konusu ürünlere İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya’dan sipariş yağdı.