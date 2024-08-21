E-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değişti.

YURT DIŞINDAN GELEN KARGOLARDA YENİ VERGİ ORANLARI VE ALIŞVERİŞ LİMİTİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülürken, Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18’den yüzde 30’a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarılmıştı.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

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Bir kişi yurt dışından bu ürünleri kendisi getiriyorsa, herhangi bir tarifeye dahil olmayacak.