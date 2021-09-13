E-ticaret platformlarımızı global marka haline getireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nasdaq’ta halka açılan Hepsiburada’nın Gebze’deki akıllı lojistik merkezini ziyaret etti. Varank, şirketin CEO’su Murat Emirdağ’la görüştü.

Teknolojik ürünleri inceledi

Hepsiburada’nın yeni teknolojik ürünlerini inceleyen Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kitabı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ için gelen ilk siparişleri otonom araca yükleyerek paketleme servisine gönderdi. Varank, ziyarette Emirdağ’la Hepsiburada’nın hem operasyonlarını hem de geleceğe dönük planlarını ele aldıklarını belirtti. E-ticaret firmasının dünyanın teknoloji borsası olarak kabul edilen Nasdaq’ta işlem görmeye başladığına işaret eden Varank, “Türkiye’deki teknoloji firmaları için önemli bir gelişme” dedi.

Gurur ve mutluluk verici

Varank, ayrıca “Ülkemizden ilk defa Nasdaq’ta bir firma halka açıldı, işlem görmeye başladı. Bu tabii ki bizim açımızdan gurur verici. Nasdaq’ta teknoloji devleriyle aynı yerde işlem görmek gerçekten bir firma açısından gurur ve mutluluk verici” diye konuştu. Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ni ilan ettiklerini hatırlatan Varank, “TÜBİTAK bünyesinde kurduğumuz Yapay Zekâ Enstitüsü olarak Hepsiburada’yla iş birliğine gidiyoruz. Enstitümüz altında özellikle e-ticarete dönük yapay zekâ teknolojilerini geliştireceğiz. Bunları Hepsiburada’ın kullanacağı gibi sektöre de bu ürünleri açmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kritik iş birliği

Varank, gelecek dönemde coğrafi işaretli ürünlerin Hepsiburada üzerinden satışının gerçekleşmesi için iş birliği yapacaklarını da açıkladı. Varank, Türkiye’nin teknoloji tabanlı işlerde büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. Son dönemde ortaya çıkan Turcorn’ların bunun ispatı olduğunu vurguladı.

10 Turcorn hedefi

2023’e kadar Türkiye’den en az 10 Turcorn çıkarmayı hedeflediklerini anımsatan Varank, “Biz bu hedefi koyduğumuzda bizimle dalga geçenler oldu. ‘Türkiye’den Unicorn mu çıkar’ dediler. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin 5 tane Unicorn’u var. 2023 yılına kadar en az 10 Unicorn’un Türkiye’den çıkacağını görebileceğiz” ifadelerini kullandı. Varank, bu yılın ilk yarısında Türkiye’den start-up’lara ve filiz girişimlere 1.3 milyar dolar tutarında yatırım yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti: “Bu da gerçekten büyük bir rakam ve Avrupa’da rakip ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye’ye ciddi bir ilgi olduğunu görebiliyoruz. Hepsiburada’yla olduğu gibi Türkiye’de bualanda faaliyet gösteren bütün firmalarımızla da yakın ilişkide bulunmayı sürdüreceğiz ve şirketlerimizin değerini artırarak onları birer global marka haline getireceğiz.” Varank, ilaveten tedarikçileri dev e-ticaret platformları üzerinden dünyaya ihracat yapmaya davet etti.

AR-GE çalışmaları yapılacak

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ ise Türkiye’nin ilk ‘Yapay Zekâ Yetkinlik Merkezi’ni kurmak için TÜBİTAK’la protokol imzaladıkları bilgisini paylaştı. Emirdağ, yapay zekâ alanında tüm sektörlerle etkileşim içinde ve geniş katılımlı bir ekosistemle ticaretin dijitalleşmesi adına hem Ar-Ge hem de patent çalışmalarını hayata geçireceklerini aktardı.