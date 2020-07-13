E ticaret devinde fahiş fiyata satılan çocuk ürünleri şüpheye neden oldu

Dünya, E-ticaret şirketi Wayfair skandalıyla çalkalanırken Türkiye'de de Trendyol sitesinde fahiş fiyatlı ürünlerin ortaya çıkması akıllarda soru işaretlerine sebep oldu.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konuya ilişkin Trendyol yetkilileri, ürünleri siteden kaldırdığını duyurdu.

Wayfair skandalı

Wayfair ticaret sitesinin bir yastığı 10 bin dolardan ve bir dolabı 12 bin dolardan satması, kaçırılan çocukların zenginlere seks kölesi yapılması için bir paravan olduğu ortaya çıktı.

Olayın ortaya çıkması ise, 12.899 dolardan satışı yapılan bir dolabın altında kaçırılan çocuğun haberinin olmasıyla belirlendi. Kaçırılan çocuğun Müslüman ve isminin Samiyah Mumin olmasıyla 12.899 dolara satılan 2 kapılı dolabın da isminin Samiyah olması bütün bu insan ticaretini ortaya çıkardı.