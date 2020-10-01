Elektronik tebligat; gerekli resmi bilgilendirmelerin fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulup gönderilmesi işlemidir. 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik ortama taşınmıştır.

Hangi durumlarda tebligat gelir?

Resmi bir işlem hakkında bilgilendirme özelliği taşıyan belgelere tebligat denir. Tebligatlar mahkeme, adliye, Cumhuriyet Savcılığı ve icra daireleri gibi kurumlar tarafından gönderilmektedir Birçok konu hakkında tebligat gönderilebilir.

Usulsüz tebligat ne demek?

Tebligat, hukuki bir işlemin veya durumun ilgili kişiye bildirilmesi amacıyla yetkili kurum tarafından yapılan yazı veya ilan yoluyla belgeleme işlemine denir. Kanun ve/veya Yönetmeliğe uygun düzenlenmeyen ve/veya tebliğ edilmeyen tebligat usulsüz tebligat olmaktadır.

e-Tebligat ne zaman tebliğ olmuş sayılır?

7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nde elektronik yolla tebligata ilişkin yer alan düzenleme, “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” şeklindedir.

7201 sayılı kanun nedir?

7201 sayılı kanun, “Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü (*) veya memur vasıtasıyla yapılır… “ ifadesini içerir.

PTT tebligat ne demek?

PTT tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca, hukuki işlemlerin anılan Kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin yapıldığının belgelendirilmesi işlemini kapsayan gönderi türüdür.

e-Tebligat Bildirimindeki bilgiler değiştirilir mi?

e-Tebligat sisteminde mükellefler https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak daha önce bildirim ile bildirdikleri elektronik ortamdaki mevcut bilgilerini güncelleyebilirler.

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e-Tebligat Sistemi’nden hangi bilgilere ulaşılır?

e- Tebligat sisteminde, Başkanlığımızca düzenlenerek gönderilen belgeler ile bu belgelere ait gönderim tarihi, tebliğ tarihi gibi bilgilere ulaşılabilir.