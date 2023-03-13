E-sigara içenler aman dikkat

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, özellikle sigarayı bırakmayı düşündüğünü belirten kişilerce yaygın şekilde kullanılan e-sigaraların zararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. E-sigaraların, bilinen sigara çeşitlerine göre daha az zararlı olmadığını vurgulayan Çetin, e-sigara sıvıları içinde de pek çok farklı kimyasal madde bulunduğunu, özellikle aromalı e-sigarada kullanıcının aroma tadını alırken aynı zamanda pek çok farklı zararlı kimyasalı ve beyin için en riskli bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan nikotini vücuduna kabul ettiğinin altını çizdi.

E-sigara aracı vazifesini görüyor

E-sigara içerisinde nikotin bulunduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, “E-sigara temel olarak nikotin adlı bağımlılık yapıcı kimyasal bileşenin kullanıcıya ulaştırılmasını sağlayan bir aracı vazifesi göstermektedir. E-sigara içinde temel bağımlılık yapıcı tıpkı sigarada olduğu gibi nikotindir.” dedi.

Aromalı e-sigaralara dikkat!

Son yıllarda karşılaşılan aromalı e-sigaralara da dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, “Aromalı e-sigaralar, nikotin bağımlılığını maskeleyerek daha hoş ya da daha zararsız göstermek için kullanılmaktadır. Kullanıcı kişi aroma tadını alırken aynı zamanda pek çok farklı zararlı kimyasalı ve beyin için en riskli bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan nikotini vücuduna kabul etmektedir.” uyarısında bulundu.

E-sigara bağımlılık yapan tehlikeli bir enstrüman

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, elektronik sigarayla ilgili uyarılarını şöyle sıraladı:

E-sigara tıpkı sigara gibi insan sağlığı için zararlıdır.

E-sigarada da normal sigarada bulunan ve bağımlılığa neden olan nikotin maddesi bulunmaktadır.

E-sigara, sigara firmalarının sıklıkla genç bireyler ve kadınlarda “moda” ve “şık” terimleri üzerinden tüketici/bağımlı yaratmaya çalıştıkları bir enstrümandır.

E-sigaralar, bilinen sigara çeşitlerine göre daha az zararlı değildir. E-sigara sıvıları içinde de pek çok farklı kimyasal madde bulunmaktadır.

E-sigaralar, diğer bağımlılık yapıcı maddelerin tüketimi için de bir araç olarak kullanılabilir.

E-sigaralar “sigara bırakma tedavisi”nde kullanılabilecek bir tedavi yöntemi değildir

En uygun olanı sigara ve elektronik sigaraya hiç başlamamaktır.

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