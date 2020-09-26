Randevu al | Günümüzde pek çok işlem internetten hızlıca yapılıyor. Bu işlemler arasında hastane randevusundan, araç muayene randevusuna kadar pek çok işlem bulunuyor. Vatandaşlar internet tarayıcılarından ya da uygulamalarından kolaylıkla randevu alabiliyor. Peki, hastane randevusu nasıl alınır?

E randevu

Birçok kişi internette ‘e randevu’ sözünü araştırıyor. E randevu ifadesiyle hastaneden, araç muayene istasyonundan, kimlik, ehliyet başvurusuna kadar pek çok randevu alınabilir.

MHRS randevu al

Vatandaşlar devlet hastanelerinden, şehir hastanelerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alabiliyor. Bunun için MHRS internet sitesi, MHRS uygulaması ya da E Nabız sistemini kullanabilirsiniz.

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Randevu iptal e devlet

MHRS’den randevu alanlar herhangi bir aksilik durumunda randevularını iptal edebilir. İptal edilen randevu ise bir başkasına tarafından alınabilir. Bu sebeple gitmekten vazgeçtiğiniz bir randevunuz varsa MHRS, E Nabız ya da ALO 182’den randevuyu iptal etmeniz tavsiye edilir. MHRS ya da E Nabız sistemine giriş yapıp randevu geçmişinize bakın. Buradan gelecek randevuyu iptal edebilirsiniz.

Telefonla hastane randevusu al

Pek çok kişi internet yerine telefonla hastane randevusu alıp alamayacaklarını araştırıyor. ALO 182’yi arayarak telefonla randevu alabilirsiniz. Bu işlemi yaparken yanınızda kimliğinizi bulundurmayı ihmal etmeyin.

Üniversite hastanesi randevu al

MHRS ve E Nabız’dan randevu alanlar sistemde üniversite hastanelerinin yer almadığını fark etmiştir. Üniversite hastanesinden randevu almak istiyorsanız; gideceğiniz hastanenin internet sitesine göz atmanız gerekiyor. Ayrıca telefonla da üniversite hastanelerinden randevu alabilirsiniz.

Cerrahpaşa hastanesi randevu al

İstanbul’un en eski hastanelerinden biri olan Cerrahpaşa’dan randevu almak isteyenler hangi adımları izlemeleri gerektiğini merak ediyor. Cerrahpaşa’nın internet sitesinden ya da telefonla randevu alabilirsiniz. Ayrıca Cerrahpaşa’da pandemi sebebiyle online hekim görüşmeleri de başladı. Hastaneye gitmeden online hekim sistemiyle hekimlerle görüşebilirsiniz. Ancak bu sistemi kullanmak istiyorsanız ücret ödemek durumundasınız. Doktor ve branşa göre muayene fiyatları değişse de yaklaşık 300-400 TL arasında bir ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor.

Cerrahpaşa’dan telefonla randevu almak istiyorsanız (0212) 414 3 414 nolu telefonu arayabilirsiniz.

CERRAHPAŞA ONLİNE RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

CERRAHPAŞA ONLİNE HEKİM İÇİN TIKLAYINIZ

Randevu Bezmialem

Vakıf hastaneleri arasında yer alan Bezmialem’den telefonla ya da internetten randevu alabilirsiniz. Bezmialem’den 0212 453 0 453 nolu telefonla randevu alabilirsiniz.

BEZMİALEM ONLİNE RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ

Kimlik randevusu al

Henüz yeni kimlik kartlarından almayanlar başvuru işlemlerini merak ediyor. Kimlik için nüfus müdürlüklerine gitmeden önce internetten ya da telefonla randevu almak gerekiyor. Ayrıca internet üzerinden harç ücretlerinin de yatırılması gerekiyor.

KİMLİK RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLİK İÇİN NEREYE KAÇ LİRA ÖDENECEK

Pasaport randevusu al

Pasaport başvurusu yapacak olanlar dilerlerse internetten dilerlerse de telefonla randevu alabilirler. ALO 199 nolu numaradan başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.

PASAPORT BAŞVURU RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Ehliyet randevusu al

Ehliyet başvurusu için internetten işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca ALO 199’dan da randevu işleminizi tamamlayabilirsiniz.

EHLİYET RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Tüvtürk randevu

Araç muayenesi yaptırmak isteyenler Tüvtürk internet sitesinden randevu alabilir. Ayrıca araç muayene randevularınızı 0850 222 88 88 nolu telefondan alabilirsiniz.

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