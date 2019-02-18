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e-PTTAVM tanzim satış fiyatları | e-tanzim satışı nasıl gerçekleşiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle İstanbul ve Ankara'nın il ve ilçe merkezlerinde tanzim satış noktaları kuruldu. Böylelikle vatandaşlar; domates, patates, patlıcan, sivri biber gibi besin maddelerini aracısız olarak direk devlet eliyle satın alabiliyor. ePTTAWM ile birlikte ise tanzim satışları elektronik ortam yapılabiliyor. Peki e-tanzim nasıl satış yapılıyor? İşte ayrıntılar...

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:19
e-PTTAVM tanzim satış fiyatları | e-tanzim satışı nasıl gerçekleşiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle İstanbul ve Ankara'nın il ve ilçe merkezlerinde tanzim satış noktaları kuruldu. Böylelikle vatandaşlar; domates, patates, patlıcan, sivri biber gibi besin maddelerini aracısız olarak direk devlet eliyle satın alabiliyor. ePTTAWM ile birlikte ise tanzim satışları elektronik ortam yapılabiliyor. Peki e-tanzim nasıl satış yapılıyor? İşte ayrıntılar...

ePTTAVM ile e-Tanzim satışındaki fiyatlar

SOĞAN 1 KG - 2 TL

PATATES 1 KG - 2 TL

DOMATES 1 KG - 3 TL

SALATALIK 1 KG - 4 TL

PATLICAN 1 KG - 4.50 TL

SİVRİ BİBER 1 KG - 6 TL

KIRMIZI BİBER 1 KG - 6 TL

ÇARLİSTON BİBER 1 KG - 6 TL

ePTTAWM tanzi satış ekranı için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:19
  1. İstanbul
  2. Ankara
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