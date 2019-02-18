e-PTTAVM tanzim satış fiyatları | e-tanzim satışı nasıl gerçekleşiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle İstanbul ve Ankara'nın il ve ilçe merkezlerinde tanzim satış noktaları kuruldu. Böylelikle vatandaşlar; domates, patates, patlıcan, sivri biber gibi besin maddelerini aracısız olarak direk devlet eliyle satın alabiliyor. ePTTAWM ile birlikte ise tanzim satışları elektronik ortam yapılabiliyor. Peki e-tanzim nasıl satış yapılıyor? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle İstanbul ve Ankara'nın il ve ilçe merkezlerinde tanzim satış noktaları kuruldu. Böylelikle vatandaşlar; domates, patates, patlıcan, sivri biber gibi besin maddelerini aracısız olarak direk devlet eliyle satın alabiliyor. ePTTAWM ile birlikte ise tanzim satışları elektronik ortam yapılabiliyor. Peki e-tanzim nasıl satış yapılıyor? İşte ayrıntılar... ePTTAVM ile e-Tanzim satışındaki fiyatlar SOĞAN 1 KG - 2 TL PATATES 1 KG - 2 TL DOMATES 1 KG - 3 TL SALATALIK 1 KG - 4 TL PATLICAN 1 KG - 4.50 TL SİVRİ BİBER 1 KG - 6 TL KIRMIZI BİBER 1 KG - 6 TL ÇARLİSTON BİBER 1 KG - 6 TL ePTTAWM tanzi satış ekranı için tıklayınız

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