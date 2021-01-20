E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine(VBS)nasıl girilir? E-OkulVBS giriş ekranı ve ortalama hesaplama nasıl yapılır?

VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak https://eokul.meb.gov.tr adresine giriş yapmak ve sağ tarafa ‘Veli Bilgilendirme Sistemi’ başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Sonra istenilen bilgileri girmeniz ve güvenlik kodu istenmektedir. Bilgiler girdikten sonraki sayfada öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri girilmelidir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır. Sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler görüntülenmektedir.

E-Okul Veli Bilgilendirme giriş ekranı ve ortalama hesaplama nasıl yapılır?

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne girerek öğrenebilirsiniz.

E-Karne nasıl görüntülenir?

Covid 19 virüsü için alınan önlemler sebebi ile tüm öğrenciler karnelerini "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden dijital olarak alacak. Yine Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem aynı sistem üzerinden erişebilecek. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik numarası ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

