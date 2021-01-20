  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine(VBS)nasıl girilir? E-OkulVBS giriş ekranı ve ortalama hesaplama nasıl yapılır?
Eğitim

E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine(VBS)nasıl girilir? E-OkulVBS giriş ekranı ve ortalama hesaplama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığının Velileri bilgilendirmek için geliştirdiği E-okul sistemi ile artık internet üzerinden öğrencilerin karne notlarını görmek mümkün. E-Okul öğrencilerin notlarını 22 Ocak Cuma gününe kadar sitesinde yer verecek. Peki E-Okuldan karne notlarına nasıl girilir? Ortalama hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların cevapları…

Yeniakit Publisher
2021-01-20 12:03:00 -
E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine(VBS)nasıl girilir? E-OkulVBS giriş ekranı ve ortalama hesaplama nasıl yapılır?

VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak https://eokul.meb.gov.tr adresine giriş yapmak ve sağ tarafa ‘Veli Bilgilendirme Sistemi’ başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Sonra istenilen bilgileri girmeniz ve güvenlik kodu istenmektedir. Bilgiler girdikten sonraki sayfada öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri girilmelidir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır. Sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler görüntülenmektedir.

E-Okul Veli Bilgilendirme giriş ekranı ve ortalama hesaplama nasıl yapılır?

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne girerek öğrenebilirsiniz.

E-Karne nasıl görüntülenir?

Covid 19 virüsü için alınan önlemler sebebi ile tüm öğrenciler karnelerini "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden dijital olarak alacak. Yine Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem aynı sistem üzerinden erişebilecek. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik numarası ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2021 YDS ne zaman? YDS başvuruları ne zaman başlıyor?
Eğitim

2021 YDS ne zaman? YDS başvuruları ne zaman başlıyor?

YDS ne zaman? ÖSYM 2021 sınav, başvuru ve sonuç açıklama takvimini duyurdu. 2021 YDS/1 sınav tarihi açıklandı! Peki, 2021 YDS/1 başvuruları ..
Fransa nüfusu iflas ediyor! Ölen çok, doğan yok
Dünya

Fransa nüfusu iflas ediyor! Ölen çok, doğan yok

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin hissedildiği 2020'de yenidoğan sayısında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gö..
Bakan Koca gerizekalıya anlatır gibi anlatmıştı! Muharrem Sarıkaya da anlattı fakat Fatih Altaylı bildiğiniz gibi
Gündem

Bakan Koca gerizekalıya anlatır gibi anlatmıştı! Muharrem Sarıkaya da anlattı fakat Fatih Altaylı bildiğiniz gibi

Muharrem Sarıkaya ile kalem salladıkları Habertürk'ün köşesi üzerinden tartışan Fatih Altaylı, verilen tüm cevaplara rağmen Sağlık Bakanlığı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay