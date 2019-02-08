E-okul VBS ders notları sorgula MEB e okul öğrenci giriş sayfası

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ikinci dönem için ders başı yaptı. Güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerin sorgulandığı e-Okul sistemi öğrenci ve veliler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki E-okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

E okul öğrenci girişi yap 2019. Milli Eğitim Bakanlığının not sistemi olan e-okul üzerinden artık tüm notlar görülebilmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin notlarını e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden sisteme girmektedirler. Sizler de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 2. dönem karne notlarınızı e-okul sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

E-okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak. 14 Haziran 2019 Cuma günü 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sona erecek. Anaokuluna başlayacak öğrenciler için ise okula uyum kapsamında 10 Eylül' de ders zili çalacak. 16 Eylül 2019'da okullar açılacak.