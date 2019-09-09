e-okul sistemine nasıl girilir? e-okul sistemi telefona nasıl yüklenir?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi (bugün) başladı. Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca kişi e-okul sistemine nasıl gireceğini merak etmeye başladı. Peki, e-okul sistemi telefona nasıl yüklenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı e-okul sistemi okulların başlamasıyla birlikte öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin ilgi odağı haline geldi. 2019-2020 eğitim öğretim yılında bu sistem sayesinde öğretmenler, öğrenciler ve veliler birçok bilgiye kolayca erişim sağlayabilecek. Peki, e-okul sistemine nasıl girilir?

e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmek isteyen adaylar Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını girdikten sonra öğrencisi hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.

e-okul VBS sistemi telefona nasıl yüklenir?

Öncelikle e-okul sistemini telefonumuza indirmek için telefonunuz akıllı telefon olması gerekiyor. Akıllı telefonlarda bulunan 'play store' uygulamasına e okul yazarak çıkan uygulamayı telefonunuza indirmeli ve yüklemelisiniz.

e-okul sisteminden hangi işlemler yapılabilir?

Öncelikle e okul sistemini telefonumuza indirmek için telefonunuz akıllı telefon olması gerekiyor. Akıllı telefonlarda bulunan 'play store' uygulamasına e okul yazarak çıkan uygulamayı telefonunuza indirmeli ve yüklemelisiniz.