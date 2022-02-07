2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı ve ilk dönem 24 Ocak’ta tamamlandı. 15 günlük tatilin ardından milyonlarca öğrenci 7 Şubat Pazartesi günü başladı. Pek çok kişi ise nakil işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

e-Okul nakil işlemleri! İkinci dönem nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

2021-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl 7 Şubat Pazartesi günü başladı. Nakil işlemi yapacak olan aileler ise işlemlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Nakil işlemlerine ilişkin henüz Milli Eğitim Bakanlığı bir takvim açıklamadı.

Nakil işlemleri nasıl yapılır?

Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;

Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.