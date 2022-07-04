Milyonlarca aile anasınıfı, 1.sınıf ve 5.sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağını, okulların belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, e kayıt işlemi başladı mı?

e-okul kayıt sorgulama | 1.sınıf kayıtları başladı mı?

Anasınıfı, 1. sınıf ve 5.sınıf e kayıt sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandı.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin e-kayıt işlemi gerçekleştirildi.

İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi. Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor. 5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmalarına yönelik bilgi verildi. Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler. 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak" denildi.

E-okul web sitesine giriş yaptığınızda ana sayfanın hemen sol alt bölümünde 'e-Kayıt İşlemleri' ifadesi yer alıyor. Bu kısma tıkladığınızda e-Devlet'e yönlendiriliyorsunuz. Velisi olduğunuz çocuklarınızın hangi okula kayıt hakkı kazandığını buradan öğrenebilirsiniz. Okulların bu hafta itibariyle kayıt işlemlerini yapması bekleniyor.

1.sınıf kayıt işlemleri gerekli evraklar nelerdir?

Okul kayıtları sırasında istenilen belgeler şöyle:

1 adet nüfus kayıt örneği

Anne veya babanın nüfus cüzdan fotokopisi

1 adet öğrencinin nüfus fotokopisi

6 adet vesikalık fotoğraf (Bazı okullar talep etmiyor)

Kayıt işlemleri sırasında bazı okullar öğrenci başına bir ya da iki top A4 kağıdı talep ediyor.

Kayıt işlemleri tamamen ücretsizdir. Kayıt için ücret istenildiğinde ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne şikayette bulunabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Okul kayıt döneminde bağış ve kayıt ücretlerinin takipçisi olacaklarını anımsatan Bakan Mahmut Özer, "Bakanlık olarak bütün okullarımıza bütçe desteği sağlayacağız. Buna gücümüz var. Biz tüm öğrencilerimize ücretsiz kitap desteği sağladığımız gibi aynı zamanda yardımcı kaynakları da basarak öğrencilerimize ücretsiz ulaştırdık. 2022-2023 eğitim öğretim yılında yardımcı kaynakları her öğrencimize ücretsiz ulaştıracağız. 2022-2023 eğitim öğretim yılına çok güçlü bir şekilde gireceğiz. Küçük onarımlardan büyük onarımlara kadar okullarımızın bakımlarını tamamlayacağız. Okullarımızın tüm taleplerini bugün itibarıyla yerine getirmiş bulunuyoruz. Artık eğitim sistemimizde tüm okullara bütçeyi doğrudan gönderebiliyoruz. İhtiyaçların hepsini karşılıyoruz. Velilerden kesinlikle kaydın bir koşulu olarak bağış alınamayacak. İl ve ilçe müdürlüklerimiz yakinen takip edecek. Bizim odağımız okulun iklimini güçlendirmek. Okulun ihtiyaçlarını karşılamak... Okuldaki öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek. Yerinde destek olmak ve tamamen sağlıklı, akran zorbalığının olmadığı, dikey ve yatay şiddetin olmadığı ve kültürel değerlerimizin yaşadığı, içselleştiği bir havayı güçlendirmek. Tüm çabamız o yönde devam ediyor." diye konuştu.