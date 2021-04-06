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Sağlık E- Nabız aşı sırası sorgulama Aşı sırası nasıl öğrenilir?
Sağlık

E- Nabız aşı sırası sorgulama Aşı sırası nasıl öğrenilir?

Covid 19 aşı randevusu nasıl alınır? e-nabız ve e-devlet aşı randevusu alma işlemleri sürüyor. Aşı sırasının geldiğini düşünen vatandaşlar aşı sırasını nasıl sorgulayacağını merak ediyor. Peki, Aşı sırası nasıl öğrenilir? İşte E- Nabız aşı sırası sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2021-04-06 01:13:00 -
E- Nabız aşı sırası sorgulama Aşı sırası nasıl öğrenilir?

Koronavirüs aşı randevusu alma işlemleri bir süredir gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Belirli yaş gruplarının öncelikli sırada olduğu aşılamada son olarak 60-65 yaş aralığına geçilmişti. Peki, e nabızdan aşı sırası nasıl öğrenilir?

Aşı sırası nasıl öğrenilir?

Aşılamada öncelikli grupta olup olmadığınızı 2023’e mesaj atarak sorgulayabilirsiniz. Büyük harflerle AŞI yazarak aralarında bir boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı ve seri no’nun son 4 hanesini 2023’e mesaj atabilirsiniz. ÖRNEK (AŞI 11111111111 2222)

Bu mesaj sonrasında size ya “COVİD 19 aşılaması için öncelikli grupta değilsiniz” ya da “Covid 19 aşılaması için öncelikli gruptasınız. Aşı randevunuzu alarak randevu tarihinde hekiminize başvurunuz” yanıtı gelecek.

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