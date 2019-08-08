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E-kitaplar gerçek kitapların yerini alabilir mi?

Ülkemizde kitap okuma oranı son derece az. Gençlerin birçoğu ise basılı kitapları değil e-kitapları tercih ediyor. Peki, e-kitaplar basılı kitapları gölgede bırakabilir mi?

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:56
E-kitaplar gerçek kitapların yerini alabilir mi?

Distopya eserler okuyanlar iyi bilir; dünyaca ünlü bu tür kitapların çoğunda gelecekte kitapların yer almadığı gözlenir. Distopyalarda ya kitap okumak yasaktır ya da etrafta okunacak hiçbir şey bırakılmamıştır. Böyle bir dünyayı hayal etmesi bile son derece güç değil mi?

En az okuyan ülkeler arasındayız

Ülkemizde kitap okuma oranı ne yazık ki çok düşük. En az kitap okuyan ülkeler arasında yer alıyoruz. Sanal dünyanın etrafında 'gerçek' bir yaşam sürenler okumak yerine zamanların çoğunu sosyal medyada tüketmeyi tercih ediyor. Ama unutulmaması gereken en önemli şey; geçen her bir saniyenin asla ama asla geri alınamayacağı.

Hayatı öğretir

Eğitim ne kadar önemliyse kitap okumak da o kadar kıymetli. Dünyayı tanıyabilmek için, yeni ufuklara yolculuk yapabilmek en kolay kaynaktır kitap... Kitaplar sayesinde kimi zaman Afrika'da safariye çıkabilirsiniz kimi zaman Sibirya'da esir düşebilirsiniz. Kısacası kitap okumak insana hayatı öğretir.

Son yıllarda ise basılı kitapların yerini e-kitaplar aldı. Peki, zaman içinde e-kitaplar basılı kitapların yerini alabilir mi?

Kokusu bambaşka

Kitap denildiğinde akla gelen ilk şey nedir? Elbette, o mis gibi kokusudur. Kitapseverler bu kokuyu doyasıya koklamaya bayılır. Hatta kitap kokusu hayranları sahafları dolaşmayı bu yüzden çok sever. Peki, hiçbir e-kitap bu mutluluğu verebilir mi?

Bağ kurmak

Kitap ağırlığıyla, kokusuyla okuyucuyu kendine bağlar. Heyecanla okunan bir paragraf sonraki sayfaya taşmışsa; bir sonraki yaprağa geçmek eşsiz bir mutluluk verir. Bunu asla e-kitap ile yaşayamazsınız. Ayrıca kitapla aranızda bir bağ vardır. O eser bitene kadar kitabı yanınızda taşırsınız, kimi zaman kitap elinizde uyuya kalırsınız. Bu dostluktan başka ne olabilir ki!

Kitaplık oluşturamazsınız

Kitap kurtları için yalnızca sayfalar arasında kaybolmak önemli değildir. Onlar evlerini de bir kütüphaneye dönüştürmek ister. Şayet e-kitap okuyorsanız yalnızca elektronik bir kitaplığa sahip olabilirsiniz.

Her kitaba ulaşamazsınız

E-kitaplar ne kadar popüler olsa da her eseri bulamayabilirsiniz.

Kitapların şarjı bitmez

E-kitap okurken en heyecanlı yerde şarj bitirse ne yaparsınız? Ama unutmayın basılı kitapların asla şarjları bitmez ve onlar sizi yarı yolda bırakmaz.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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