E-ihracatla büyüyor! 2023 hedefi 1 milyar dolar

Buğra Kardan

850’yi aşkın üreticiden tedarik ettiği ürünleri 5 kıtada 135 ülkeye satan tesettür giyim markası Modanisa, e-ihracatını arttırmayı esas alıyor. İnovatif ürünleriyle 2016, 2017 ve 2018 e-ihracat şampiyonu olan marka, satış başarılarına yenilerini eklemesi için gerekli her adım atılıyor.

Yeni yatırımlar yolda

Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kerim Türe, daha çok ülkeye ürün göndermek için önemli girişimlerde bulunduklarını dile getirdi. Hedeflerinin 2020’de 200 milyon dolar; 2023’te 1 milyar dolar ihracat yapmak olduğuna işaret eden Türe, “Yeni ülkelere ve bölgelere açılmak, müşteri adedimizi arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız” dedi.

Toplam cirolarında ihracatın payının yüzde 76’ya dayandığına dikkat çeken Türe, “Bu oranı yukarı taşıyacağız, markamızı daha da büyüteceğiz” ifadesini kullandı. Üç yıldır Türkiye e-ihracat şampiyonu olduklarını vurgulayan Türe, “Bu gidişat bizi mutlu ediyor, ilerisi için umutlandırıyor” diye konuştu.

Önemli bir hamle yaptı

Turquality’e dahil olarak önemli bir hamle yaptıklarını anlatan Türe, şunları söyledi: “Bu markalaşma yardım programından yararlanacak olmamız Türkiye’yi dünyada muhafazakâr modanın merkezlerinden birisi yapma hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracak. Modanisa olarak Türkiye’nin üretim ve tasarım gücünü dünyayla buluşturuyoruz. 2011’de 50 olan tedarikçi adedimiz de devamlı artıyor. 850’yi geçen tedarakçilerimizin yüzde 80’i kadın. İstanbul’dan 5 kıtada 135 ülkeye kargo gönderiyoruz. Aylık 16 milyonun, yıllık 200 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşıyoruz. Yayınlarımızı Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 dilde gerçekleştiriyoruz.”

TurqualIty’le büyüyecek

Yıllık ziyaretçi sayısını 500 milyona çıkaracaklarını aktaran Türe, şu aşamada Ortadoğu, ABD ve Avrupa’da geri toplama merkezlerinin; Londra ile Dubai’de ise ofislerinin bulunduğu bilgisini vererek, “Turquality’le bu alanda planlı bir şekilde büyümeyi arzu ediyoruz. Tek başına dünyanın herhangi bir ülkesine erişemeyecek bir üreticiyi ya da markayı dünyaya taşıyoruz. Bir platform olarak büyük küçük tüm markaların, kendilerini dünyaya taşırken karşılarına çıkabilecek tüm sorunları çözecek formülleri biliyoruz” şeklinde konuştu.